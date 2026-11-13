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Vilagarcía

La biblioteca organiza un taller de ilustración y cuentacuentos para romper los estereotipos de género

Fátima Frieiro
13/11/2026 13:04
Imagen de la biblioteca de Vilagarcía
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La Biblioteca Municipal de Vilagarcía continúa con su programación de dinamización cultural y animación a la lectura entre la población infantil. Lo hace - en este caso- combinándola con la sensibilización en materia de igualdad y contra la violencia machista. En el marco del 25-N organiza un taller de ilustración y una sesión de cuentacuentos. Ambas actividades son gratuitas.

El taller de creación artística se desarrolla el día 25 de noviembre a las 18 horas en la sala infantil de las dependencias de la calle Castelao. Impartido por la ilustradora Laura Caneira, lleva por título 'Cada cal o que queira ser' y está  dirigido a niños de entre 7 y 13 años. Hay 15 plazas disponibles que se cubrirán por orden de inscripción en la misma biblioteca. La actividad tiene una duración de 90 minutos.

Por su parte, el espectáculo de narración oral 'Elas' será el viernes 16 a las 18 horas. Lo protagoniza Velo Rilo, que contará historias tradicionales y de vida que ahondan en la temática de igualdad. El cuentacuentos es para niños a partir de 3 años y tiene una duración de 50 minutos.

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