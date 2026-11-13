Fajardo reclama duplicar las ayudas a clubs deportivos hasta llegar a 250.000 euros
La formación izquierdista critica que se destine más a luces de Navidad y exige políticas reales de apoyo
Esquerda Unida reclama que desde el gobierno local se dupliquen los fondos que –a día de hoy– se destinan a los clubs deportivos de la localidad. El portavoz de la formación, JuanFajardo, señala que “non podemos destinar ás luces de Nadal o mesmo que a todo o deporte base” y exige un cambio en las polítias reales de apoyo a la ciudadanía. “Estamos ante un goberno local máis interesado polo ornamento e o lucerío”, subraya.
El concejal expone que la cifra que reciben los clubs supone un “mísero 0,30% do último orzamento definitivo coñecido”. Una cantidad que –entiende– es “claramente insuficiente para responder á necesidade dun tecido deportivo qeu realiza un labor social, educativo e comunitario imprescindible para o noso pobo”.
EU declara que si hay más recursos para las entidades habrá “menos barreiras para as familias”. De hecho indica que “incrementar as axudas ao deporte é un investimento directo na igualdade de oportunidades, na saúde e na educación da infancia e da mocidade”.
Según Fajardo, las aportaciones municipales podrían facilitar el acceso a los más pequeños al deporte, evitando que la situación económica familiar pueda ser un impedimento para practicar una actividad deportiva. Además –añade el portavoz– “permitiría avanzar na necesaria profesionalización dos clubes que hoxe sobreviven basicamente polo voluntarismo das persoas”.