El área sanitaria y la asociación Anedia suman fuerzas con un mural por el Día da Diabetes

El mural está en el Hospital Provincial

El área sanitaria Pontevedra-O Salnés se suma a las actividades de sensibilización alrededor del Día Mundial da Diabetes con la instalación en el Hospital Provincial de un gran mural colaborativo y conmemorativo bajo el lema ‘Vivir con diabetes: un círculo construído entre todos’.

Esta iniciativa –desarrollada en colaboración con la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova e Adulta con Diabetes de Galicia (Anedia)– tiene como objetivo mostrar que la atención y el seguimiento de esta patología crónica van mucho más allá de la consulta médica, construyéndose diariamente gracias al trabajo coordinado de pacientes, familias, equipos de salud, centros educativos y entidades sociales.

El mural, de grandes dimensiones, recoge historias, experiencias y fotografías de los equipos profesionales del área sanitaria implicados en el manejo integral de la diabetes, así como imágenes representativas de los servicios y unidades vinculadas con su tratamiento. Una forma de visibilizar y concienciar.