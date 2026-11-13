Día promueve construir un nuevo supermercado en una nave de Rodrigo de Mendoza

Zona donde se llevará a cabo la obra Mónica Ferreirós

La compañía Día Retail promueve la reforma de una nave para abrir un nuevo local comercial en la Avenida Rodrigo de Mendoza. Será en la esquina con la Rúa Arealonga y está en zona de policía del cauce del río de O Con, por lo que se somete a información pública por parte de Augas de Galicia.

El periodo de alegaciones se abrió ayer, con la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia y las características del proyecto se pueden consultar en la web del organismo autonómico, en el área de participación pública. Podrán presentarse en los próximos veinte días.

La obra consiste en la reforma de la nave preexistente en la parcela, para su adaptación al planeamiento y para instaurar un establecimiento de uso comercial. La demolición de la superficie afectada por los cambios en la clasificación del suelo es de 93 metros cuadrados. En cuanto a la reforma, en el proyecto se explica que la nave actual se encuentra en un estado muy precario, por lo que se reforzará la cimentación donde sea necesario.

La sala de ventas del nuevo supermercado contará con 517 metros cuadrados y se trata de recuperar la presencia de Día en Vilagarcía, tras los cierres en As Carolinas y en Vilaxoán.

El proyecto explica que la parcela está afectada, en el Plan Xeral de Ordenación Municipal como sistema de zonas verdes y espacios libres, en este último apartado, pero las obras se adaptarían a la normativa vigente.

El proyecto contempla también la reforma de la nave para poner en la fachada los elementos característicos de la marca Día, que regresa a Vilagarcía.