Una investigación apunta al marisqueo a pie como principal afectado por el cambio climático

Imagen de archivo de mariscadoras trabajando en Cambados Gonzalo Salgado

Una investigación de la Universidade de Vigo apunta a que el marisqueo a pie es el sector más afectado por el cambio climático. Así aparece en el informe ATAC –Adaptación e Transformación da pesca Artesanal ao Cambio Climático– que testó a un total de 17 cofradías y realizó 550 encuestas en un estudio que abarcó los años 2018 y 2025. El objetivo era ver los cambios que había entre estos dos puntos temporales.

La acción implicó no solo a personas vinculadas al marisqueo a pie, sino a otros trabajadores del mar como a flote, recursos específicos, nasas, enmalle y anzuelos. Según los resultados, en el sector hay menos intención de dejar la pesca y el marisqueo y más de afrontar los cambios. Estos – indica el ATAC– son afrontados usando fondos personales o familiares. “Hai menos transformación e máis adaptación adaptando novas artes de pesca”, explican en los resultados.

La postura de los encuestados ha variado en 2025 respecto a los resultados registrados en 2018. En aquel entonces la mayoría respondió que se quedaría en el sector a pesar de una bajada de capturas, mientras que ahora el sector afronta cambios en la mayoría de sus eslabones. De ellos los recursos específicos se están adaptando todavía a la transformación.

La investigación analizó diferentes dimensiones de la capacidad adaptativa, como la flexibilidad para diversificar las fuentes de ingresos, la organización social o la capacidad de decidir y actuar sobre el propio futuro.

La preocupación por la calidad del agua y las condiciones ambientales de las rías se destacan en el estudio

Las personas encargadas del estudio señalan que el “marisqueo a pé está especialmente afectado polas mortandades masivas dos últimos anos”. A ello –exponen–se le suma “uns ingresos xeralmente baixos e menos alternativas para diversificalos, principalmente debido as limitacións do permex de marisqueo a pé, o que dificulta a adaptación”. Esta falta de diversificación es una de las críticas que diferentes agrupaciones de la Ría de Arousa han puesto sobre la mesa en los últimos años. Dado que las riadas y los temporales las han forzado a alejarse de las mareas durante meses, los ingresos eran nulos, unido a la imposibilidad de compatibilizar el trabajo en el mar con otro fuera de él.

El de a pie es uno de los sectores marítimos que más preocupados se muestran en el ATAC por la calidad del agua en las rías. En este sentido, indican los científicos del informe que “falan da necesidade de mellorar o saneamento, o funcionamento das depuradoras e o control dos vertidos, que se ven desbordados nos eventos extremos de chuvias cada vez máis habituais”. Y es que es este uno de los puntos en los que el cambio climático les afecta más con episodios pluviales muy intensos y con poco margen de maniobra para salvar el marisco sembrado en las concesiones.

“O sector é totalmente consciente de que o estado das zonas produtivas é fundamental para a recuperación dos recursos e a continuidade da súa actividade”. declaran tras el informe.

El cambio climático es un eje importante para el futuro del sector marisquero dado que –dicen los promotores y ejecutores de ATAC– “unha das mensaxes que trasladou o sector é que non abonda con regular as capturas, as tallas ou as vedas se non se actúa tamén sobre as condicións ambientais das rías”. Añaden además que “aínda que a contaminación e o cambio climático son presións diferentes, mellorar a calidade ambiental é unha parte importante das solucións que propoñen para afrontar o futuro”.

El ATAC expone que el sector señala como soluciones que haya mejora de la gestión adaptativa de los recursos, así como mudar la gobernanza en los pósitos para facilitar la participación del sector de marisqueo a pie. También reclaman oportunidades de formación y conocimiento y mejora ambiental de las rías y control de la contaminación.

Entre los impactos que se constataron en el informe respecto al cambio climático están el desplazamiento de los peces hacia las zonas más profundas o lejos de la costa; las mortandades masivas y recurrentes de especies clave y la alteración y atraso en las temporadas de recolección de los distintos recursos.

Lo cierto es que el sector marisquero –tanto el de a pie como el de a flote– llevan años en caída libre. Así se constata sobre todo en los registros de los dos últimos años, con graves pérdidas de producción debido a las fuertes precipitaciones y a la situación crítica de bancos como pueden ser los de libre marisqueo.