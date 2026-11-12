Una discusión en el parque de A Concha moviliza cuatro coches policiales 

Policía en A Concha

Una fuerte discusión entre dos personas en el entorno del parque de A Concha movilizó dos patrullas de la Policía Nacional y otras dos de la Policía Local. Los hechos ocurrieron sobre las 13:45 horas. La actuación conjunta de los agentes permitió localizar e identificar a las personas implicadas y mediar entre ambas.

El objetivo de esta intervención era el de calmar la tensión para evitar que fuese a mayores la incidencia. Fueron muchas las personas que detectaron la presencia policial en la zona que une Vilagarcía y Carril.

Por otra parte, ambos cuerpos se desplazaron también a la Rúa Duque de Rivas por el aviso del 112 de una persona que cayó en su vivienda de Duque de Rivas y no era capaz de incorporarse. Como la puerta estaba cerrada, se movilizó también el Servizo Municipal de Emerxencias y los Bomberos, que ascendieron en un camión escalera para acceder por la ventana.

La persona fue trasladada por el Hospital do Salnés. Por otra parte, sobre las 8:30 horas se colabora con una persona conductora tras quedar su turismo averiado y obstaculizando la circulación en la glorieta que une Pablo Picasso con la Avenida de Cambados. Maniobrando entre todos pudieron retirar el coche del centro de la intersección y aparcarlo en zona próxima.