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Vilagarcía

Siete obras proyectadas en Curtas de Vilagarcía inician la carrera hacia los Goya

El festival señala que la misma situación se dio el año pasado con 'Ángulo muerto', que acabó haciéndose con la estatuilla

Olalla Bouza
12/11/2026 16:23
El director de Curtas, Luis Rosales, con el alcalde y la edil de Cultura
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La Academia de las Artes y las ciencias Cinematográficas de España publicó la lista de los 45 cortometrajes preseleccionados para competir en los Premios Goya. De estos, siete fueron proyectados en Curtas, Festival do Imaxinario, de Vilagarcía, durante las pasadas semanas. Se trata de ‘Cara de cona’, ‘Señuelo’, ‘El revisor’, ‘Lucus’, ‘El aspirante’, ‘Cap al cel’ y ‘Mi juego’ (las cuatro últimas en la categoría de animación).

Como festival cualificador oficial para los Goya, la cita gallega señala que se consolida un año más su posición como “termómetro do circuíto nacional de curtametraxe”, con un escenario que ya se dio el año pasado con ‘Angulo muerto’, trabajo que logró hacerse con la estatuilla meses después de haberse proyectado en las instalaciones del Salón García.

“O feito de que obras premiadas polo xurado de Curtas Festival do Imaxinario figuren recorrentemente nesta preselección avala o criterio da programación do certame, que mantén a súa aposta polo formato desde o seus inicios”, señalan desde el festival, que traslada sus felicitaciones a los equipos de las siete obras que ahora están inmersas en la carrera hacia los premios de mayor importancia de la industria del cine en España.

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