Mexillón de Galicia finaliza en el colegio A Lomba su programa de fomento de hábitos saludables

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, estuvo en el colegio A Lomba Gonzalo Salgado

La Denominación de Orixe Protexida ‘Mexillón de Galicia’ culminó en el colegio A Lomba, de Vilagarcía, su programa de fomento de hábitos saludables entre los más jóvenes. Se trata – como explican desde la organización–de un paso más en su estrategia de promoción. La herramienta empleada en los últimos meses fue la de entrar en las aulas para conectar directamente con el consumidor del futuro.

Así pues, charlas dinámicas, menús escolares elaborados con Mexillón de Galicia y actividades participativas como concursos y sorteos formaron parte de un programa diseñado para captar la atención de los más jóvenes y poner en valor un producto reconocido por sus excelentes calidades nutricionales.

La iniciativa empezó el pasado mes de abril y en A Lomba el alumnado pudo disfrutar de un plato de ‘arroz con mejillón de la DOP” en su menú del día.

Más allá de la vertiente alimentaria, la acción buscó también trasladar al alumnado la importancia social y económica del sector mejillonero en Galicia, líder europeo en producción, y reforzar el vínculo entre producto, territorio y calidad diferenciada.

De esta forma, la DOP no solo apuesta por la educación alimentaria en edades tempranas, sino que consolidó su posicionamiento como referente de calidad y origen ante una nueva generación de consumidores cada vez más conscientes de lo que comen.

Conselleira de Mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, quiso estar en la última jornada de esta acción de la DOP. Lo hizo acompañada del secretario xeral del Consello Regulador, Joaquín Garrido. La responsable autonómica puso en valor la importancia de familiarizar a las nuevas generaciones con los productos del mar gallego y de favorecer su conocimiento desde edades muy tempranas. En este sentido destacó el papel de la comunidad educativa para promover una alimentación variada y equilibrada, así como para transmitir la relevancia de un sector estrechamente ligado a la economía, a la cultura y a la identidad de las zonas costeras.

El programa incluyó a lo largo de los últimos meses a cerca de 15 centros educativos gallegos. En ellos hubo charlas divulgativas, actividades participativas y la incorporación de mejillón certificado a los menús escolares.

Las acciones se desarrollaron en el marco del convenio entre la Consellería do Mar y Mexillón de Galicia, una colaboración que es habitual en varios ámbitos.