La Sinfónica de Galicia llevará el sueño de 'Las mil y una noches' a Vilagarcía

Presentación del concierto extraordinario Gonzalo Salgado

La Orquesta Sinfónica de Galicia dará un concierto especial y extraordinario en Vilagarcía, para poner el toque clásico a la magia de la navidad, con la inspiración de los cuentos de 'Las mil y una noches'.

Será el 10 de diciembre, en el Auditorio de Vilagarcía, a partir de las 20:30 horas y las entradas se podrán adquirir en ataquilla desde las 16:30 horas de esta tarde, por un precio de siete euros a los que hay que añadir los gastos de gestión.

Con Alejandro Posada en la dirección y Eduardo Rojas al piano, la actuación contará con un repertorio compuesto por 'Tres movimientos', de Federico Mosquera; 'Concierto para piano en la menor, op. 16', de Edvard Grieg y, por último, 'Scherezade', de Nikoli Rimski-Kórsakov.

La narradora de 'Las mil y una noches' permite dar una continuación a la temática del eclipse con la que se desarrolló este año Clasclás, festival en el que surgió esta colaboración con la Sinfónica de Galicia y el concierto extraordinario.

Debut de Rojas en España

Además, supone el estreno del nuevo logo de la orquesta. La del 10 de diciembre será una cita especial por varios motivos. Primero, porque es el debut de Rojas en España, tras una trayectoria de éxito en el continente americano y con la interpretación de un repertorio que incluye una obra que se ha convertido en "una composición de las más importantes", aseguró Juan Carlos Cuéllar, gerente de la OSG, sobre la pieza de Federico Mosquera.

Además, será la vuelta de Posada, que ya fue regular en la Sinfónica de Galicia y que cuenta con una extensa trayectoria. "Cuando vino aquí aún no había Auditorio", explicó Cuéllar, que destacó la hospitalidad Vilagarcía, el lugar de Galicia "donde nos sentimos mejor acogidos".

El tema central pondrá el broche a la unión entre la música clásica y la astronomía, con una "salida del eclipse que nos lleva hacia las mil y una noches", explicó el gerente de la OSG, que destacó la estrecha colaboración con el Conservatorio y con la Filarmónica. "É un orgullo ter á Sinfónica de Galicia", recalcó el alcalde, Alberto Varela, que destacó el precio asequible de un concierto que servirá para "comezar unha época tan máxica como é o Nadal".