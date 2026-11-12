Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Diputación confirma que mantiene su colaboración con el Solifest del barrio de O Piñeiriño

El evento será el 18 de abril y habrá doce horas de música ininterrumpida

Olalla Bouza
12/11/2026 16:45
La reunión con la Diputación
La reunión con la Diputación
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Diputación de Pontevedra confirmó ayer su apoyo al festival solidario que se celebra cada primavera en el barrio de O Piñeiriño. Es la cuarta edición y tendrá lugar el 18 de abril de 2027 y la organización, formada por la asociación vecinal Breogán y por Amencer-Aspace, agradece “o trato directo e a implicación de Javier Tourís para garantir uns medios loxísitcos que resultan indispensables” para mantener “a esencia dun festival único na comarca: uns cantos veciños sacando adiante un evento rodeado de edificios”.

Este trabajo con antelación, que comenzará ya en breve, también se reflejará en las redes sociales, a través de las campañas que realizan desde la asociación, para animar a participar en una gran fiesta que el año pasado permitió recaudar 11.400 euros.

Esta cifra se destina a la asociación Amencer para la atención de las personas con parálisis cerebral. La organización ya anuncia que Solifest 2027 mantendrá la fórmula que lo consolidó, con más de doce horas de música ininterrumpida a las que volverá a sumarse la danza. Además, se repetirá la apuesta por el mercadillo, un aliado para la recaudación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620