La Diputación confirma que mantiene su colaboración con el Solifest del barrio de O Piñeiriño

La reunión con la Diputación Cedida

La Diputación de Pontevedra confirmó ayer su apoyo al festival solidario que se celebra cada primavera en el barrio de O Piñeiriño. Es la cuarta edición y tendrá lugar el 18 de abril de 2027 y la organización, formada por la asociación vecinal Breogán y por Amencer-Aspace, agradece “o trato directo e a implicación de Javier Tourís para garantir uns medios loxísitcos que resultan indispensables” para mantener “a esencia dun festival único na comarca: uns cantos veciños sacando adiante un evento rodeado de edificios”.

Este trabajo con antelación, que comenzará ya en breve, también se reflejará en las redes sociales, a través de las campañas que realizan desde la asociación, para animar a participar en una gran fiesta que el año pasado permitió recaudar 11.400 euros.

Esta cifra se destina a la asociación Amencer para la atención de las personas con parálisis cerebral. La organización ya anuncia que Solifest 2027 mantendrá la fórmula que lo consolidó, con más de doce horas de música ininterrumpida a las que volverá a sumarse la danza. Además, se repetirá la apuesta por el mercadillo, un aliado para la recaudación.