Interceptan a un vecino de Bamio por acumular cobre en la zona del pabellón

Estado actual del pabellón de Bamio Gonzalo Salgado

Un vecino de Bamio de 24 años de edad fue interceptado por agentes policiales por, según estos, acumular alrededor de 10 kilos de cobre en la zona del pabellón de la parroquia. Fue un funcionario de la Fundación de Deportes el que advirtió que del interior de estas instalaciones municipales salía humo. Constató que era de un montón de cobre que alguien había acumulado en el punto. Fue ese mismo trabajador municipal el que alertó de que - tan solo minutos después- un joven accedía a ese lugar.

Los agentes policiales tomaron declaración al joven, que no pudo acreditar el origen del material, por lo que este se le intervino.