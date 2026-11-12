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Vilagarcía

Identifican a un joven sin carné como autor de la colisión contra varios coches en Rodrigo de Mendoza

La Policía Local realizó las pesquisas y visualizó cámaras para poder dar con su paradero, dado que abandonó su turismo en la zona

Fátima Frieiro
12/11/2026 20:45
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía
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Un joven de 19 años de edad ha sido identificado como autor de la colisión múltiple en la zona de Rodrigo de Mendoza. Los hechos en cuestión sucedieron en la tarde del miércoles cuando un turismo golpeó a varios coches estacionados en la zona. El conductor, según fuentes policiales, se ausentó del lugar dejando allí su vehículo. La Policía Local confirma ahora que tras las pesquisas y visionado de cámaras se ha dado con el autor, que nunca había obtenido el carné de conducir. 

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