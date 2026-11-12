Alfonso Rueda estará en el mitin del PP el domingo en Vilagarcía

Comesaña y Bayón, junto a Ana Granja, en la reunión con Salnés Empresarial Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el número 1 de la lista del PP al Congreso de los Diputados por Pontevedra, Julio García Comesaña, acompañarán a Juan Bayón, candidato de O Salnés, en el mitin que la formación dará el domingo en el Salón García, y en el que también estará la portavoz local, Ana Granja. Será a las 19:30 y es, por el momento, el primer acto electoral en la zona.

La formación continúa con las reuniones con colectivos. La de ayer fue con Salnés Empresarial, asociación con la que se comprometió a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Esta medida, señalan desde el PP, “beneficiará a 2.959 profesionais do Salnés”. En el encuentro, además de Bayón, estuvo Comesaña. Ambos lamentaron “a excesiva presión fiscal do goberno de Pedro Sánchez”, con “máis dun cento de subas de impostos nestes oito anos”. Destacaron además que los trabajadores por cuenta propia son “fudamentais para a economía real e a xeración de riqueza”. Comesaña y Bayón dicen que sus medidas se centrarán en “aliviarlle o inferno fiscal” y afearon a los socialistas su “nula sensibilidade cun colectivo estratéxico”. La exención del IVA para quienes no facturen más de 85.000 euros se basa, explicaron, en una directiva de la Unión Europea de 2020.