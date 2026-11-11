Una de las manifestaciones convocadas para la huelga general del 11 de noviembre D.A.

Negocios cerrados y calles vacías. Así amaneció la comarca en una jornada de huelga general que reclama viviendas dignas, mejoras salariales y la regulación y el control de los precios.

Al grito de "folga, folga, folga xeral", partió a las 12:00 horas de la Casa do Mar, en Vilagarcía, la primera de las tres manifestaciones convocadas para la jornada de hoy, en este caso por la central sindical CIG. Centenares de personas se sumaron a la marcha, formando colas kilométricas que recorrieron las principales calles de la villa. Entre sus reivindicaciones figuraban las consecuencias de la subida del IPC, la derogación de la reforma laboral y, uno de los motivos principales de esta convocatoria, el acceso a una vivienda para "vivir, non para investir".

Poco después, a las 12:30 horas, CCOO y UGT reunieron a otro centenar de manifestantes en la Praza de Ravella. Desde allí, la marcha partió también bajo la lluvia para recorrer las calles de Vilagarcía, mientras que al otro lado de la Ría, en Ribeira, se hizo lo propio partiendo de la zona del mercado.

Esta tarde, a las 18:00 horas, se celebrará una nueva concentración en Vilagarcía, convocada por la Plataforma Galega Vivenda Xa! para "frenar la especulación" y reivindicar el derecho a la vivienda. La movilización saldrá de la Praza de Galicia.

Valoración de CCOO

Desde la Unión Comarcal de CCOO de Arousa la valoración tras las manifestaciones matinales fue "positiva", sobre todo en lo que se refiere a la paralización de los polígonos de la comarca y en particular en el puerto de Vilagarcía y uno de sus grandes motores, la empresa Profand. "Alí notouse moito a folga dado que só estaba traballando unha línea", apuntan.

Un parón "sin sentido"

En la otra cara de la moneda, los sectores empresariales califican la huelga como un sin sentido. “El enfoque creo que no es este. Hay que poner el foco en donde realmente está el problema”, explica José Luis Vilanova, presidente de la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (FECA). Considera además que la huelga no tiene sentido al tener como fin la solución a la problemática de la vivienda. “No hay voluntad para solucionar esto. Una huelga general se convoca para mejorar derechos laborales, pero en este caso nosotros poco podemos hacer en la legislación para liberar suelo o bajar impuestos”, sentencia Vilanova.