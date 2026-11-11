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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Roban en el interior de un vehículo estacionado en Praza da Estación

Al parecer el ladrón se aprovechó de un despiste o una avería en el turismo para acceder al coche 

Fátima Pérez
11/11/2026 20:49
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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La Policía Local de Vilagarcía registró esta tarde un hurto en interior de un vehículo que estaba estacionado en Praza da Estación. Al parecer una persona aprovechó un despiste del propietario o una avería en el propio turismo para abrirlo sin problema y llevarse consigo artículos personales.

El resto de la jornada se desarrolló con normalidad y los agentes no notificaron incidencias con motivo de la huelga. 

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