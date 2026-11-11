Vilagarcía
Roban en el interior de un vehículo estacionado en Praza da Estación
Al parecer el ladrón se aprovechó de un despiste o una avería en el turismo para acceder al coche
La Policía Local de Vilagarcía registró esta tarde un hurto en interior de un vehículo que estaba estacionado en Praza da Estación. Al parecer una persona aprovechó un despiste del propietario o una avería en el propio turismo para abrirlo sin problema y llevarse consigo artículos personales.
El resto de la jornada se desarrolló con normalidad y los agentes no notificaron incidencias con motivo de la huelga.