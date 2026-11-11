La policía interviene en una discusión sentimental entre un hombre y dos mujeres en una casa en la que se ejerce la prostitución 

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional se desplazaron ayer al barrio de Os Duráns tras recibir el aviso de una discusión sentimental entre un hombre y dos mujeres en una vivienda en la que, presuntamente, se ejerce la prostitución.

Al parecer la expareja del hombre llegó a la casa en un taxi y comenzó a exigirle a gritos que saliera de allí. Los agentes se encontraron al hombre discutiendo con su expareja y al taxista en la puerta de la vivienda reclamando el dinero del servicio de transporte.

En medio de la discusión el hombre aseguraba que su actual pareja era la mujer con la que se encontraba en la casa, pero finalmente reconoció haberle pagado a esta la cantidad de 100 euros y asumió además el coste del taxi en el que llegó su expareja.