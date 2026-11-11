La Navidad reinventa los escaparates con nuevas propuestas y tendencias

Los renos son protagonistas de una de las cristaleras del comercio Gonzalo Salgado

La Navidad comienza a hacerse notar en los escaparates de Vilagarcía, donde los comercios locales despliegan su creatividad para captar las miradas de vecinos y visitantes.

Entre ellos se encuentra Flips, una firma que ha convertido estas fechas en una de sus principales señas de identidad y que, un año más, apuesta por una decoración en la que conviven los elementos tradicionales con las últimas tendencias.

Renos, figuras de circo, pequeños perros teckel, esquiadores y los clásicos gnomos protagonizan una propuesta pensada para sorprender a quienes se detienen ante sus cristales.

“Buscamos un escaparate vistoso para que la gente se pare”, explican desde el establecimiento, donde cada composición corresponde a una temática determinada y a una cuidada selección de productos.

La intención es ofrecer algo diferente, con piezas que permitan distinguir la oferta de Flips de la de otros negocios del sector.

Para conseguirlo, combinan las tendencias de cada temporada con sus propios gustos y, especialmente, con las preferencias que les trasladan sus clientes.

Este año, uno de los montajes que más mirada está acaparando es el dedicado a los renos, una colección que ya había formado parte de anteriores campañas y que, excepcionalmente, han decidido recuperar debido a su buena acogida.

“No solemos repetir colecciones, pero con los renos lo hicimos porque gustaron muchísimo y se están vendiendo muy bien”, señalan desde el comercio.

Junto a ellos, las figuras inspiradas en el mundo del circo se sitúan entre las novedades más demandadas, mientras que los teckels, muy presentes en las tendencias decorativas actuales, también se han hecho un hueco entre las propuestas de la firma.

La originalidad, sin embargo, no implica renunciar a los elementos más entrañables.

En Flips consideran fundamental mantener un equilibrio entre las novedades y esos artículos que año tras año continúan formando parte de la decoración de muchos hogares.

Los belenes, las figuras del Niño Jesús, los manteles navideños o los adornos clásicos siguen teniendo su público, aunque la tienda procura incorporar nuevos diseños para renovar su oferta.

“Hay clientas que, aunque se lleven cosas nuevas, también compran dos o tres piezas de las de siempre”, explican.

Una convivencia entre tradición y modernidad que también se refleja en el catálogo de esta temporada, donde destacan los artículos de fieltro, las piezas de cerámica, los complementos para decorar árboles y mesas y los lazos rojos de tamaño XL, incorporados tras comprobar que cada vez más compradores los solicitaban.

El escaparate como reclamo

Desde Flips tienen claro que la decoración de sus escaparates constituye una herramienta fundamental para despertar la curiosidad de quienes recorren las calles comerciales.

“Los escaparates se hacen para que la gente pare y creemos que el trabajo que hacemos es el adecuado”, indican.

La intención no es únicamente mostrar los productos disponibles, sino crear composiciones capaces de despertar emociones, inspirar ideas y animar al público a entrar en el establecimiento.

En este sentido, defienden también la contribución de los pequeños negocios a la vida de las localidades.

A su juicio, los escaparates navideños aportan luz, color y ambiente a las calles, favorecen los paseos y mantienen una relación directa entre los comerciantes y sus vecinos.

Preparación de un año a otro

Detrás de cada escaparate hay muchas más horas de trabajo de las que pueden imaginar quienes se detienen a contemplarlo.

Y es que aunque los escaparates ya lucen sus mejores galas para estas fiestas, la preparación de la campaña comienza mucho antes.

De hecho, los responsables de Flips reconocen que prácticamente cuando termina el día de Reyes ya están pensando en las próximas fiestas.

“Ya estamos comprando para las Navidades de 2027”, comentan, reflejando así la planificación que requiere una temporada en la que deben coordinar tendencias, colores, colecciones y propuestas decorativas.

En cuanto a los montajes, Lina, que es la encargada desde hace años, ha desarrollado una experiencia que le permite visualizar mentalmente cada composición antes de trasladarla al espacio físico.

Según cuenta, es un proceso que realiza casi de manera natural, “sin pensar”, imaginando primero el escenario y dando forma después a cada uno de sus elementos. “Intentamos afinar cada año”, concluyen.