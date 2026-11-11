Cáritas y BATA se unen para fomentar una inclusión activa en personas con autismo

Los participantes de BATA ya colaboran en el comedor de Cáritas Cedida

Cáritas Interparroquial de Arousa y la Asociación Autismo BATA de Vilagarcía ponen en marcha una iniciativa para favorecer la inclusión social y la participación comunitaria de personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).

Así, desde el pasado 20 de octubre, dos participantes de BATA colaboran como voluntarias en el comedor social de Cáritas Arousa, integrándose en distintas tareas del servicio. Esta experiencia de voluntariado permite generar oportunidades reales de participación en entornos normalizados, favoreciendo que cada persona pueda aportar sus capacidades y asumir un papel activo en la vida social.

En concreto las personas participantes colaboran junto al equipo técnico y al voluntariado habitual del Comedor Social, compartiendo experiencias, estableciendo nuevas relaciones y participando en un entorno que favorece el aprendizaje y el desarrollo personal.

La directora de Cáritas en Arousa, Mar Viqueira, destaca el compromiso de la entidad con esta iniciativa donde todas las personas tienen la oportunidad de aportar, asumir responsabilidades y desarrollar sus capacidades. “El voluntariado es una herramienta de transformación tanto para quienes participan como para las entidades y la sociedad en su conjunto”, explica.

Por su parte, desde Bata destacan la inclusión no solo como método de acceso a los recursos de la comunidad, sino también como oportunidad para contribuir y sentirse parte de algo. “Es importante cambiar la mirada y reconocer que las personas con discapacidad no son únicamente receptoras de apoyos, sino también personas capaces de ofrecer ayuda”, sentencian. l