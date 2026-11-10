Ravella remite a Policía Local y Nacional el borrador del Plan de Emerxencias municipal

Inundaciones en Vilagarcía por el primer temporal del otoño

El gobierno municipal de Vilagarcía remitirá estos días el borrador del Plan de Emerxencias municipal a las jefaturas de la Policía Local y de la Policía Nacional para ir avanzando en la puesta en funcionamiento de este importante documento. Así lo señalaron fuentes del ejecutivo que dicen que también se convocará más adelante a los grupos de la oposición para que puedan hacer aportaciones al citado borrador.

Pasos ambos necesarios para que el Plan – pendiente desde hace años–se lleve a Pleno y se apruebe para su entrada en funcionamiento.

El documento debe contemplar nuevos elementos que no existían cuando se redactó el plan anterior, que data del año 1993. De ahí que lo que busque el ejecutivo que preside Alberto Varela es contar con el mayor número de aportaciones posibles.

Este Plan debe complementarse con los que ya existen a nivel autonómico y que afectan a situaciones extraordinarias como pueden ser riadas, inundaciones o incendios. De ahí la complejidad del mismo.

Fue hace casi un año cuando el gobierno local dio luz verde a la redacción de este Plan de Emerxencias y – al menos de momento– no se conoce el contenido del mismo. La idea es aprobarlo en este mandato.