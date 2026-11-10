Opmega exige en Bruselas que el mejillón importado y el gallego tengan las mismas reglas

Representantes de la organización estuvieron en el Parlamento

Representantes de la organización de productores Opmega exigieron en el Parlamento europeo que el mejillón que llega de terceros países –y en especial el que llega de Chile– cumpla las mismas exigencias que el que se cultiva en las rías gallegas. La entidad se reunió con los eurodiputados Ana Miranda – del BNG– y Nicolás González Casares– del PSOE–ante quienes pidió que Bruselas estudie salvaguardias comerciales y vigile más de cerca las importaciones. El presidente de Opmega, Ricardo Herbón, defiende que “nosotros cumplimos cada norma que sale de aquí, desde los controles del agua hasta el etiquetado, y competimos con un mejillón que llega en lata sin que nadie le pida lo mismo. Eso tiene un coste y lo están pagando las familias que viven de las bateas”.

La organización apunta a que el mejillón chileno en conserva o destinado a transformación entra en el mercado europeo sin aranceles. Según el informe que Opmega presentó en Bruselas, esas importaciones se multiplicaron por 115 entre 2024 y 2011 y fueron desplazando al producto gallego en la industria transformadora. “Europa tiene herramientas para corregir esto. Lo que venimos a pedir es que las use antes de que el sector pierda más producción”, dicen.