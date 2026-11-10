Nueva fase del compostaje doméstico: esta es la cifra de viviendas adheridas en Vilagarcía

Charla sobre composteros Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía hace un nuevo reparto gratuito de medio centenar de depósitos, cedidos por Sogama, para incentivar el compostaje doméstico. Con esta fase, el plan municipal contará, a finales de año, con 410 viviendas unifamiliares activas.

En todo caso, el número de casas en el rural que compostan es mayor, ya que muchas lo hacen de forma independiente, según constatan desde Ravella.

La entrega de los composteros se hará a principios de diciembre, recurriendo a la lista de espera existente y al orden de inscripción. Como de costumbre, el reparto irá acompañado de una pequeña charla informativa, en la que se explicará a los beneficiarios todo el procedimiento a seguir para el correcto tratamiento de los residuos domésticos y su conversión en abono. Estos depósitos individuales están pensados para instalarse en huertas, fincas o patios exteriores de las casas.

El Concello explica que son muchas las personas interesadas en participar en el plan de reciclaje, por lo que, tras la distribución de estas cincuenta unidades, todavía quedan solicitantes en lista de espera.

Visitas informativas

El Concello tiene previsto adquirir otra remesa para cubrir la demanda. La doméstica es una de las modalidades de compostaje que se están llevando a cabo en Vilagarcía, en el marco del programa de gestión sostenible de los residuos urbanos.

En este sentido, también existe la comunitaria, a través de los siete centros colectivos instalados en zonas semiurbanas y a través de los 70 contenedores marrones para la recogida domiciliaria de la fracción orgánica en el centro de la ciudad.

Para continuar avanzando en la implantación de esta última modalidad y del programa ‘Ti tes a chave’, el Concello promueve una ronda de visitas informativas para resolver dudas y explicar la correcta separación de residuos. El gobierno local estableció bonificaciones en el recibo de basura, con un 15% de descuento para el compostaje doméstico y un 10% para el uso del contenedor marrón