La Justicia obliga a 'Parquistas de Carril' a devolver 108.069 euros a la Cofradía por "cobros indebidos" del convenio del 2%

El conflicto por el convenio del 2% estalló en el año 2024 G. Salgado

Hay sentencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía condena a la OPP-89 ‘Parquistas de Carril’ a devolver a la Cofradía los 108.069 euros que percibió en base al convenio del 2%. La Justicia considera que –tal y como defendía el Pósito carrilexo– la cantidad se cobró de forma “indebida” por parte de la OPP por las ventas de parquistas no asociados a la OPP-89 en los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Fue hasta esa fecha porque, a partir de ahí, el propio Pósito decidió dejar de pagar a la entidad presidida por José Luis Villanueva las cifras que este le reclamaba. El fallo del juzgado –que admite recurso– señala a mayores que la Organización de Productores deberá pagar a la Cofradía –en concepto de daños y perjuicios– la suma equivalente al porcentaje del 8% de la venta mensual de producto procedente de los viveros realizada en las naves de O Ramal. Una cifra que –según la Cofradía de Carril– ronda los 250.000 euros.

Cabe recordar que fue la Organización de Productores la que decidió demandar a la Cofradía al entender que esta no estaba cumpliendo con el famoso convenio del 2%. La sentencia expone que no queda acreditado el incumplimiento por parte del Pósito. En cambio sí queda probado que en el citado acuerdo la Organización de Parquistas se había comprometido a fomentar la venta del producto de los parques en la lonja carrilexa. Algo que choca – según el propio escrito judicial– con el hecho de que la OPP suscribiese un convenio con la Cofradía de Vilaxoán para amparar ventas a través de una aplicación y que la clasificación de los moluscos se hiciese en las instalaciones de O Ramal. Unas naves que – expone la sentencia– funcionaba como una “segunda lonja”.

El Contencioso desestima el recurso de los Parquistas de Carril por la paralización de la actividad en O Ramal Más información

En el juicio se presentaron escritos de parquistas no asociados a la Agrupación que querían que las cantidades de la venta se quedasen en la Cofradía y que no fuesen a parar a la OPP-89, al no formar ya parte de ella.

La sentencia del juzgado vilagarciano deja claro que la interpretación del convenio fue distinta por parte de las partes implicadas y que, ahora, es la Organización de Productores la que debe abonar las cuantías citadas.

El fallo es un nuevo varapalo para ‘Parquistas de Carril’, una entidad que se encuentra en preconcurso de acreedores y a punto de que se le abra un expediente de caducidad de la concesión que tienen en el muelle de O Ramal debido a las deudas acumuladas desde hace un año.

El Puerto valora anular la concesión a los parquistas por la deuda acumulada Más información

Cabe recordar que la actividad en estas instalaciones – para las que la OPP se benefició de ayudas europeas– lleva paralizada desde hace un año después de que el Concello ordenase su precinto por carecer estas de licencia municipal. Esta sentencia compromete aún más la situación de la entidad.