Gadis participa en 'La Gran Recogida'

Una campaña anterior Cedida

La cadena Gadis se suma a la campaña ‘Gran Recogida’ que lleva a cabo la Federación Española de Bancos de Alimentos en todo el territorio nacional. Es la XII edición consecutiva que la firma de supermercados forma parte de esta iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la situación de las familias que están pasando un mal momento económico.

Las formas de colaborar son dos: donar alimentos no perecederos y productos de higiene en los espacios señalizados para este fin en los establecimientos o hacer una aportación al pasar por caja, según explican desde Gadis. la cadena iniciará la campaña el viernes 13 y se extenderá durante ocho días.

La cadena señala que el compromiso con la comunidad está recogido en su programa de Responsabilidad Social Corporativa y es uno de los principios que rige su colaboración con la ‘Gran Recogida’. La recaudación irá destinada a los bancos de alimentos de toda Galicia, así como a los de León, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid, Salamanca y Segovia. En los últimos cuatro años, la cadena recaudó más de 812.000 kilos de productos no perecederos y más de 430.000 euros