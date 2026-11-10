Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Estas son las manifestaciones en Arousa con motivo de la huelga general

Fátima Frieiro
10/11/2026 19:58
Algunos negocios llevan días advirtiendo el cierre
Algunos negocios llevan días advirtiendo el cierre
MONICA VILA
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vilagarcía y Ribeira tendrán este miércoles manifestaciones con motivo de la convocatoria de huelga general. La central sindical CIG y las formaciones nacionales CCOO y UGT harán protestas de forma separada. Así pues, en el caso de la capital arousana la primera de las manifestaciones será la convocada por la CIG a las doce del mediodía. Esta partirá de la Casa do Mar y recorrerá las principales calles de la localidad. A esa misma hora, pero en el margen norte de la Ría de Arousa, será la protesta de Ribeira. Partirá de la zona del Mercado.

Justo media hora después, a las doce y media, empezará la marcha de Comisións Obreiras y UGT que partirá de la Praza de Ravella y terminará en ese mismo punto.

Aunque los sindicatos acuden a esta huelga general con convocatorias por separado, lo cierto es que las demandas que tienen sobre la mesa tienen la misma esencia. El problema de acceso a la vivienda, los salarios y la carestía de vida son algunos de los elementos que girarán en torno a esta huelga y que coparán las consignas de las movilizaciones previstas.

Mientras que en las administraciones públicas habrá servicios mínimos, muchos establecimientos comerciales de Vilagarcía ya colocaron en días previos carteles en sus escaparates advirtiendo que –con motivo de la huelga general–no abrirán sus puertas en la jornada del miércoles. Por la tarde también hay convocada una concentración de Vivenda Digna Xa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620