Estas son las manifestaciones en Arousa con motivo de la huelga general

Algunos negocios llevan días advirtiendo el cierre MONICA VILA

Vilagarcía y Ribeira tendrán este miércoles manifestaciones con motivo de la convocatoria de huelga general. La central sindical CIG y las formaciones nacionales CCOO y UGT harán protestas de forma separada. Así pues, en el caso de la capital arousana la primera de las manifestaciones será la convocada por la CIG a las doce del mediodía. Esta partirá de la Casa do Mar y recorrerá las principales calles de la localidad. A esa misma hora, pero en el margen norte de la Ría de Arousa, será la protesta de Ribeira. Partirá de la zona del Mercado.

Justo media hora después, a las doce y media, empezará la marcha de Comisións Obreiras y UGT que partirá de la Praza de Ravella y terminará en ese mismo punto.

Aunque los sindicatos acuden a esta huelga general con convocatorias por separado, lo cierto es que las demandas que tienen sobre la mesa tienen la misma esencia. El problema de acceso a la vivienda, los salarios y la carestía de vida son algunos de los elementos que girarán en torno a esta huelga y que coparán las consignas de las movilizaciones previstas.

Mientras que en las administraciones públicas habrá servicios mínimos, muchos establecimientos comerciales de Vilagarcía ya colocaron en días previos carteles en sus escaparates advirtiendo que –con motivo de la huelga general–no abrirán sus puertas en la jornada del miércoles. Por la tarde también hay convocada una concentración de Vivenda Digna Xa.