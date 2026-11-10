El PSOE enmendará el presupuesto de la Xunta y denuncia el “abandono” de O Salnés

Reunión de los socialistas en la sede de Vilagarcía

Alcaldes y portavoces del Partido Socialista de la comarca de O Salnés se reunieron en la sede de Vilagarcía para poner sobre la mesa las demandas pendientes de la Xunta con esta zona de Arousa. El PSOE anunció la presentación de enmiendas a las cuentas autonómicas de 2027 al considerar que siguen ahondando en el “abandono” de la Xunta. Los socialistas indican que las partidas que figuran en el presupuesto son cuestiones que llegan tarde y que deberían haber sido ejecutadas ya hace años. Otras – esgrimen– “nin sequera aparecen” como son el centro de salud de Meis o la residencia de mayores de Cambados. También expusieron otras actuaciones que siguen esperando como las mejoras en el paseo de O Cantiño, en A Illa o acciones en materia de vivienda. Los socialistas recordaron, de hecho, que la última promoción pública en la localidad fue cuando era presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

Así pues, los socialistas presentarán propuestas de enmienda para lograr fondos para la construcción de vivienda pública en Ribadumia y A Illa o la reclamación de la mejora del transporte comarcal que –entienden–a día de hoy es deficitario. Como contrapunto aplaudieron las inversiones del Gobierno central.