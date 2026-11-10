El Concello suma 27.500 euros más a la partida de ayudas a empresas para contratación

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía ha decidido sumar 27.500 euros más a la partida destinada a promover la contratación de trabajadores en empresas de la zona. De esta forma –tal y como señalan fuentes municipales– se podrá llegar a las firmas que quedaron fuera en la convocatoria anterior, con un crédito ya agotado de 60.000 euros. Con esta iniciativa de la Concellería de Promoción Económica las empresas que quieran optar a estas ayudas pueden presentar sus solicitudes hasta el día 20 de este mes.

De las seis propuestas rechazadas por falta de crédito, cinco fueron denegadas en su totalidad y una parcialmente. A esta solo se le concedieron 1.000 de los 3.000 euros que le correspondían. Ahora todas ellas recibirán las cantidades establecidas según los baremos y sin necesidad de volver a presentar la documentación. La suma de estas ayudas asciende a 16.000 euros. Los 11.500 restantes servirán para financiar nuevas peticiones y – por lo tanto–para seguir fomentando la creación de empleo en la localidad. Desde el Concello recuerdan que –en lo que va de año y sin cuantificar esta convocatoria extraordinaria– las ayudas contribuyeron a que 22 personas desempleadas fuesen incorporadas a firmas de Vilagarcía y entorno. Serían 27 si se cuentan las otras cinco que están a la espera de los fondos.

La subvención puede llegar hasta un máximo de 3.000 euros por contrato, que debe ser indefinido y a jornada completa.

Ravella indica que la de este año fue la convocatoria que mayor número de solicitudes recibió. Hace dos años la cuantía era de 42.000 euros y en este 2026 será de 87.500 euros.