De las novelas de préstamo a los murdoku: librerías para todos los gustos en Vilagarcía

Borja Santamaría en Planeta Mozo Mónica Ferreirós

Planeta Mozo y Waldina están separadas por 2,9 kilómetros, si lo medimos en distancia. Por más de siete décadas, medido en tiempo. Pero hay otras latitudes más difíciles de medir, circunstancias que hacen que uno y otro establecimiento sean, prácticamente, dos mundos diferentes.

Como son, precisamente, las librerías. Universos que se abren como cajas de música, cada una con su propia melodía. Fernando Rodríguez Pereira lleva desde niño vinculado a la librería que abrió su madre, en Carril, y que lleva precisamente su mismo nombre: Waldina. Son 82 años los que este establecimiento lleva abierto y ya estrenó cuatro ubicaciones. En el caso de Borja Santamaría, es el primer Día de las Librerías que pasará en su Planeta Mozo, que abrió tras ganar un premio y cumpliendo un sueño infantil.

“No te voy a negar que los primeros meses fueron un poco de preguntarme dónde me estaba metiendo, pero después de abril la situación ya fue hacia arriba”, dice Santamaría, que señala que diciembre es el agosto librero.

“Se regalan muchos libros. Según nos comentan también de otros establecimientos, el 50% de la facturación del año se hace en navidades”, señala Santamaría.

Diferentes son, sin embargo, las sensaciones en el establecimiento carrilexo. “Las ventas bajaron muchísimo. Yo voy tirando porque soy el único por aquí, pero...”, señala Pereira. Ambos discrepan, además, sobre la lectura en los jóvenes, que son una parte fundamental del público de Rodrigo de Mendoza mientras que escasean mucho más en Waldina. “Hay una hora de lectura libre en los colegios y leen mucho más, porque antes te mandaban libros que ni siquiera eran apropiados para tu edad”, asegura Santamaría. “Los chavales no leen. Están todo el día con el Tik Tok”, lamenta Pereira.

Fernando Pereira en Waldina GonzaloSalgado

Eso sí, la oferta también es diferente. En Planeta Mozo, triunfan los murdoku, un crucigrama en el que también hay que resolver un misterio. “Para llevar en verano a la playa fue de lo más buscado”, comenta Santamaría. Waldina, sin embargo, encuentra su éxito en toda una tradición: las novelas de vaqueros o de Corín Tellado de ‘préstamo’, un sistema que Pereira recuperó hace unos años y que lleva al establecimiento a gente de otras localidades. Fueron los primeros libros que vendió su madre. “Empezó con eso, porque se lo llevaban los que se iban embarcados a otros países”, explica el actual gerente del establecimiento, que está esperando la jubilación para 2028 y no cree que vaya a haber relevo al frente de la librería. A Santamaría, que está empezando a ver estabilizarse su sueño, es algo que todavía no se le pasa por la imaginación. “Vamos a hacer ahora un año y estoy muy contento de haber empezado esta aventura”, dice el librero de Rodrigo de Mendoza. “En Vilagarcía antes éramos treinta quioscos, ahora creo que quedamos cinco”, señala Pereira que, eso sí, no pierde la ilusión de “barrer para casa”. Por ello, las mayores ventas en Waldina son aquellas en las que la comarca de O Salnés, y sobre todo Carril, tienen protagonismo como escenario. Por ello, de la tercera novela de Ángela Banzas, ‘La sombra de la rosa’, inspirada en Cortegada, despachó más de doscientos ejemplares. La finalista del Premio Planeta fue una de las más vendidas en la zona norte, pero también otras como Paula Deiro, vecina de Vilagarcía y profesora en Carril, con la obra ‘El eco de la niebla’ recorriendo toda Arousa o la cambadesa Laura Portas ,con ‘El baile de las mareas’. “Lo fomento yo”, confiesa el librero, que alienta siempre el toque local.

Actividades dinamizadoras

El Día de las Librerías, que se conmemora el 11 de noviembre, cuadra en este caso con la convocatoria de huelga general, por lo que la Federación decidió aplazar la celebración para el viernes. Durante esta semana, los establecimientos del sector organizan programación especial, aunque en Vilagarcía las actividades están presentes durante todo el año. Es el caso, por ejemplo, de Planeta Mozo, que el 13 acoge la presentación de ‘Universo diverso’, de Eva Mejuto, en colaboración con la asociación Arousa Mozo. Pero una de las iniciativas que sin duda triunfan son los clubs de lectura. Los hay en el establecimiento de Rodrigo de Mendoza, pero también en otros como Hojas de Lorien, situado en Edelmiro Trillo. La demanda es tan elevada, que incluso se dividen por géneros. Hace unos días, en el local que regenta Borja Santamaría se debatió sobre ‘Vamos a comprar un poeta’, una hermosa obra de Alfonso Cruz que recuerda, precisamente, la importancia de imaginar para mejorar.