El Outono Micolóxico echa de menos a su cantarela: la seta que lo originó desaparece de los montes de Arousa

Imagen de archivo de setas en A Illa Gonzalo Salgado

El Outono Micolóxico lucha desde hace años contra los elementos: es decir, la climatología adversa que, en este caso, es lo que popularmente se conoce como buen tiempo. Se trata de la sequía prolongada y las elevadas temperaturas, que hace que especies típica de hongos y setas estén prácticamente desaparecidas de los montes de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza.

Es el caso, explica Carlos Puga, impulsor de la cita que se ha convertido desde hace décadas en imprescindible de la agenda vilagarciana, de la que da precisamente nombre a la asociación. La cantarela, ese reverso de paraguas abierto en miniatura, cuyo color marrón anaranjado poblaba lugares como Xiabre, está desaparecido del paisaje. “Antes era abundante incluso en primavera, se o tempo fose como é debido”, apunta Puga.

El profesor jubilado señala que ahora tendría que estar comenzando a salir el hongo conocido como “lengua de vaca”, la seta de carne blanquecina que también es bastante típica de los montes saliniense. “Aínda non atopamos ningunha”, explica Puga, que junto a otros nombres como Carlos Encisa puso en marcha A Cantarela, precisamente para transmitir el amor y la pasión por lo micológico a la población. Durante estos años, organizaron numerosas actividades e incluso tienen alguna que otra publicación, tanto científica como gastronómica, otro de los ejes del Outono.

Hace ya años que la asociación micolóxica detecta un cambio en los suelos, debido a la falta de lluvias. “Cada edición vamos atrasando, antes comezábamos a finais de outubro”, señalan desde A Cantarela. En 2026, la inauguración será el lunes 16 de noviembre.

Estaba previsto, para un día antes, una exposición de cogumelos frescos en A Peixería, pero no será posible, precisamente, por falta de ejemplares. “Queríamos facer unha mostra grande, non dúas ou tres mesas”, apunta Carlos Puga.

Aunque llevan tiempo percibiendo esta situación, reconocen que lo de este año es todavía peor. “Aplazamos unha semana para ver se atopabamos mellor tempo e máis especies e este ano é peor que o pasado”, señala Puga, que advierte de que se dará la situación de que especies que ya ahora estarían fuera de época van a aparecer en invierno, como las lepiotas o los níscalos. “Comeremos setas en Nadal”, ironiza el presidente de la Agrupación A Cantarela, que señala que es una situación que se da en toda España.

Así será el programa

La agrupación ya llevó a cabo las salidas que forman parte de su calendario habitual, para buscar setas. No hubo setas. La primera fue por la zona norte de Arousa. La segunda, el pasado domingo, a Baños de Molgas, “nuns piñeirais fantásticos nos que non había nada”. Desde A Cantarela confían en que la difusión de sus actividades anime a la gente a participar. “Ao non ver setas no monte, haberá quen pense que non é época”, reflexiona Puga.

A Cantarela tiene ya activo el servicio de identificación de cogumelos, que se lleva acabo en su sede, en el número 24 de Rosalía de Castro, durante todos los lunes de noviembre y diciembre (con la excepción de festivos), de siete a ocho de la tarde.

Será el 16, con la inauguración de la exposición micológica del Auditorio, cuando se ponga en marcha un intenso programa. Ese mismo día comenzarán las conferencias, con una ‘Introdución á Micoloxía’ a cargo de Santiago Corral, presidente de la A.M. Naturalista de Bueu, que hará un recorrido por los principales cogumelos comestibles.

Al día siguiente, José María Costa Lago, de Pan de Raposo, abordará el otro extremo: las especies tóxicas y cuáles son las posibles confusiones. El boletus centrará el 18 de noviembre la ponencia de Julián Alonso, de AG. M. Lucus. El ciclo de charlas finalizará entre fogones, los de Rubén García, cocinero y miembro de A Cantarela, que explicará las enormes posibilidades que ofrecen estos hongos a la hora de llevarlos al plato.

Una de las citas más importantes tendrá lugar el 22 de noviembre, cuando se celebrará la XXXII Festa Gastronómica en A Peixería, con degustación de cogumelos regados por albariño. Los que quieran dar muestra de su buena mano entre tarteras, podrán presentarse al XL Concurso de Cociña, con un máximo de tres platos por participante, que deberán entregarse antes de las 12:30 horas de ese día. Hay sección de dulces y salados, con cinco premios a repartir.

El 27 de noviembre, a las 19 horas, tendrá lugar la proyección del audiovisual del Outono 2025, con las salidas de la primavera de este año, así como la entrega de premios. El broche será en el restaurante A Batea, el último domingo del mes, con el “Xantar Micolóxico”. La retirada de entradas se hará en el Auditorio, coincidiendo con las charlas.