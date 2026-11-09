La Policía Local de Vilagarcía inicia una campaña de control del casco en patinetes

Joven en patinete por Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía pone en marcha una campaña especial para vigilar el uso del casco en los patinetes y demás vehículos de movilidad personal. Estará activa hasta el próximo domingo 22 de noviembre.

El objetivo es continuar con el control especial de esta forma de movilidad, que en los últimos años se ha multiplicado y que genera no pocos problemas de convivencia. Durante la anterior, que vigilaba el registro obligatorio de los vehículos, se comprobó precisamente que la falta de casco era uno de los comportamientos más típicos entre los conductores de VMP, pese a que es obligatorio por ley.

Desde el cuerpo municipal señalaban las consecuencias de no llevarlo, ya que ante la ausencia de carrocería deformable, constituye la única barrera de amortiguación frente a impactos craneoencefálicos en caso de colisión o atropello. Durante la anterior campaña extraordinaria, se denunciaron 22 infracciones, una veintena por no estar inscritos en el Registro Nacional de la DGT.