La humanización de Vicente Risco entra en su fase final con el empedrado y se abrirá a principios de año

Imagen del nuevo pavimento de la céntrica calle Gonzalo Salgado

La humanización integral de la calle Vicente Risco está a punto de ser una realidad. Los operarios de la empresa encargada de ejecutar la obra empezaron hace unos días a colocar las piedras de granito con las que se está pavimentando toda la zona. Algo que implica que los trabajos ya están entrando en su fase final.

La primera parte del proyecto fue compleja, dado que fue necesario renovar los servicios que van enterrados. Sin embargo ahora la obra avanza con rapidez, lo que permitirá que los vilagarcianos puedan estrenar este espacio anexo a Praza de España a principios del próximo año. Será –como ya se había advertido desde el principio– una calle de prioridad peatonal y que mantiene la estética del entorno.

La reforma de esta céntrica calle empezó en el mes de junio. En las primeras semanas lo que se hizo fue levantar todo el firme para revisar y mejorar los servicios. Tras este chequeo se renovó la red de pluviales y se completó con la instalación de un canal de recogida por el centro de la vía. El sistema de residuales también se inspeccionó, cambiando los antiguos tubos de fibrocemento y dejando acondicionadas todas las arquetas.

Una de las actuaciones que ralentizó el proyecto fue la colocación de canalizaciones para el enterrado de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, dado que hubo que coordinarse con las empresas suministradoras del servicio.

Plataforma única

Una vez solventados estos pasos iniciales la adjudicataria – Marconsa– pudo realizar la base de hormigón de 20 centímetros sobre el que va el empedrado de las vías de plataforma única. Esta actuación ya está muy avanzada y – según el director de obra y redactor del proyecto, Iago Fernández Puentes–se dejará para el final el entronque de Vicente Risco con Alejandro Cerecedo y el del lateral de la Praza de España con Doutor Tourón.

Según fuentes municipales, los trabajos terminarán con la colocación del mobiliario urbano (bancos y faroles), así como con la plantación de elementos vegetales dispuestos a lo largo de la línea de los edificios más antiguos de Vicente Risco. Lo que se busca es dar sombra a la zona y dotarla de espacio verde.

Mejora de la fuente

Cabe recordar que una de las mejoras que planteó la empresa adjudicataria en la licitación fue la reparación y acondicionamiento de la fuente de Praza de España, que lleva mucho tiempo sin funcionar. Lo que se hará será restaurarla para acabar con los problemas de estanquedad. Además se sustituirán las balizas de iluminación de esta zona verde.

Desde el gobierno local –cuyo alcalde y varios concejales supervisaron los trabajos– incide en que la actuación en Vicente Risco y en el lateral de Praza de España sigue la línea de recuperar espacios públicos para los peatones. Además esta fue una de las actuaciones que se fijaron en el acuerdo con el BNG para aprobar los presupuestos y que ahora se concretiza.