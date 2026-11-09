El delegado territorial escuchó las demandas del tejido empresarial de O Salnés

La comida con el delegado territorial reunió a empresarios de la zona

Empresarios, comerciantes y profesionales de distintos sectores participaron en una comida con el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, organizada por la entidad Salnés Empresarial. En el encuentro los asistentes tuvieron ocasión de expresar sus inquietudes, preocupaciones y abordar los retos de futuro que se les plantean.

El empleo, el emprendimiento y el futuro empresarial de Galicia y los desafíos a los que se enfrentan los pequeños negocios, empresas y autónomos fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en la comida. En la misma se puso en valor la importancia - para el tejido empresarial de O Salnés- de contar con administraciones próximas, accesibles y conocedoras de las necesidades del territorio.

El delegado territorial agradeció la iniciativa de Salnés Empresarial y declaró que "hoy hemos hablado de empleo, de emprendedores y del futuro empresarial de Galicia. Las puertas de la Delegación Territorial están abiertas para todas aquellas personas y entidades que trabajan por un futuro más próspero para esta provincia".

Por su parte el presidente de Salnés Empresarial, Jesús Rey, destacó el valor de estos encuentros como parte de la filosofía de la asociación: "queremos que nuestros asociados tengan algo más que una asociación a la que pertenecer. Queremos ofrecerles un espacio donde encontrarse, compartir, establecer relaciones, trasladar sus inquietudes y tener voz ante las instituciones. Creemos que las pequeñas empresas y los autónomos necesitan estar conectados, apoyarse y trabajar conjuntamente para afrontar mejor los retos del presente y las oportunidades del futuro".