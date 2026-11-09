Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El delegado territorial escuchó las demandas del tejido empresarial de O Salnés

Pablo Fernández estuvo en una comida organizada por la entidad que preside Jesús Rey en Vilagarcía

Fátima Frieiro
09/11/2026 10:27
La comida con el delegado territorial reunió a empresarios de la zona
La comida con el delegado territorial reunió a empresarios de la zona
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Empresarios, comerciantes y profesionales de distintos sectores participaron en una comida con el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, organizada por la entidad Salnés Empresarial. En el encuentro los asistentes tuvieron ocasión de expresar sus inquietudes, preocupaciones y abordar los retos de futuro que se les plantean.

El empleo, el emprendimiento y el futuro empresarial de Galicia y los desafíos a los que se enfrentan los pequeños negocios, empresas y autónomos fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en la comida. En la misma se puso en valor la importancia - para el tejido empresarial de O Salnés- de contar con administraciones próximas, accesibles y conocedoras de las necesidades del territorio.

El delegado territorial  agradeció la iniciativa de Salnés Empresarial y declaró que "hoy hemos hablado de empleo, de emprendedores y del futuro empresarial de Galicia. Las puertas de la Delegación Territorial están abiertas para todas aquellas personas y entidades que trabajan por un futuro más próspero para esta provincia".

Por su parte el presidente de Salnés Empresarial, Jesús Rey, destacó el valor de estos encuentros como parte de la filosofía de la asociación: "queremos que nuestros asociados tengan algo más que una asociación a la que pertenecer. Queremos ofrecerles un espacio donde encontrarse, compartir, establecer relaciones, trasladar sus inquietudes y tener voz ante las instituciones. Creemos que las pequeñas empresas y los autónomos necesitan estar conectados, apoyarse y trabajar conjuntamente para afrontar mejor los retos del presente y las oportunidades del futuro".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620