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Vilagarcía

Denuncian socavones y baldosas levantadas en varios puntos de la avenida Rodrigo de Mendoza

Fátima Frieiro
09/11/2026 20:13
Socavón detectado en las aceras de Rodrigo de Mendoza
Socavón detectado en las aceras de Rodrigo de Mendoza
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La asociación de vecinos Fonte da Coca ha presentado un escrito en el Rexistro del Concello para exigir la inmediata reparación de varios socavones y baldosas levantadas en las aceras de la avenida Rodrigo de Mendoza.

Los afectados apuntan sobre todo a dos puntos conflictivos. El primero a la altura de los números 60 a 62, entre los que se localiza un importante agujero en el suelo que ya ha provocado algún accidente leve entre los vecinos de la zona. Señalan desde el colectivo que hace unas semanas ese socavón estaba señalizado con un cono, pero que ahora este ha desaparecido sin que exista una advertencia clara sobre su peligrosidad. Fonte da Coca cree que, además de suponer un problema para los peatones, el socavón está contribuyendo a deteriorar una tubería que pasa por la zona, de ahí que subrayen la importancia de que se actúe en él de forma inmediata.

El otro punto conflictivo está a la altura del número 68, muy próximo a un paso de peatones. Dicen desde la asociación que estos desperfectos conviven con baldosas levantadas a lo largo del cauce fluvial de O Con, lo que puede provocar tropezones sobre todo entre las personas con menos movilidad.

El colectivo también recuerda a Ravella la maleza que se acumula en parte del cauce de O Con y que desborda hacia los laterales invadiendo las aceras. De ahí que reclamen su limpieza inmediata. Un tema que, en todo caso, también llegó a la última sesión plenaria, pero por la situación que se vive en la zona de A Laxe.

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