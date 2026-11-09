Artistas de la comarca acompañarán a Uxía en su concierto para celebrar 40 años en la música

Uxía en un concierto en O Salnés Mónica Ferreirós

Artistas de Vilagarcía y de la comarca de O Salnés acompañarán a Uxía sobre el escenario este viernes en el concierto que ofrecerá para celebrar sus 40 años en la música. Serán Clara Pino, Juan Carlos Cambas, Adriana Coyote (de Lontreira), Quim Fariña y Raquel Domínguez, que interpretarán con Uxía algunos de los temas más significativos y famosos de su larga y premiada carrera. Ella es una de las cantautoras gallegas más representativas de la última década y su vida está muy vinculada a la comarca de O Salnés y a la Ría de Arousa.

En el espectáculo también intervendrán alumnas del CEIP Meaño, Maruxa, Sofía, Celia y Maia, así como As Mosas Chus e Ana Senlle; y las Malveleiras Rosa, Merchi, Raquel y Ana.

‘Será por flores’ es el título de la gira con la que Uxía no solo recala en Vilagarcía, sino que está recorriendo Galicia y el norte de Portugal. Es un viaje musical y vital emocionante en el que la artista ahonda en sus raíces en la música y en la poesía gallegas sin olvidarse de su estrecha relación con las tierras portuguesas.

Las entradas para asistir al concierto ya están a la venta en Ataquilla.com a un precio de 5 euros. El espectáculo empieza a las ocho y media y la taquilla física abre a las seis.