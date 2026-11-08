La reforma de la sede de Mar en Carril ya tiene propuesta de adjudicación por 860.000 euros

Sede de la jefatura de Mar en Carril Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar ya tiene propuesta de adjudicación para acometer la reforma de la sede de la Delegación de este departamento autonómico en el alto de A Rosa, en Carril. La empresa seleccionada, Construcciones Orega SL, presentó una oferta de 859.632,90 euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja de 52.250 euros, con respecto al presupuesto base de licitación.

La reforma buscará así adaptar las instalaciones a la normativa vigente, así como mejorar la eficiencia energética del edificio, mediante intervenciones en la envolvente térmica. También es necesario adecuar las instalaciones al cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad.

El edificio, conocido como la ‘delegación de Pesca’, fue construido hace más de cuarenta años y se destina a un uso administrativo que mantendrá tras la reforma. En cuanto a las actuaciones a acometer, se incluye la implantación de un elevador, la ejecución de una rampa exterior y la instalación de un salva escaleras para garantizar la accesibilidad entre plantas y entre las distintas zonas. Además, se mejorará la envolvente térmica y se renovarán carpinterías y cubierta, así como las instalaciones eléctricas y de climatización. También en materia de accesibilidad, se adaptarán los asesos, entre otras acciones.

Una vez emitida la propuesta de adjudicación, Mar tendrá ahora que formalizar el contrato con la concesionaria, que tendrá un plazo de un año para acometer las obras demandadas, urgentes por la detección de diversas deficiencias constructivas, funcionales y energéticas en el edificio.