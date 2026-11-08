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Vilagarcía

El Banco de Alimentos busca a personas voluntarias en O Salnés para la Gran Recogida

Redacción O Salnés
08/11/2026 21:19
Una campaña anterior del Banco de Alimentos
Una campaña anterior del Banco de Alimentos
Cedida
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El Banco de Alimentos despliega el próximo fin de semana la Gran Recogida de 2026, en la que están adheridos una veintena de supermercados, donde desplegará a sus voluntarios permanentes y a jóvenes de institutos y colegios colaboradores con la campaña. Pero lo cierto es que faltan manos para cubrir todos los turnos a los largo de los dos días de campaña.

Por ello, la delegación de O Salnés ha realizado un llamamiento a todas las personas interesadas en colaborar de voluntariado, ofreciendo altruistamente media jornada de un día y ayudar a la recogida en el supermercado más cercano a su residencia.

El objetivo es superar los 20.000 kilos recogidos el pasado año, ya que el Banco de Alimentos advierte que las familias receptoras de ayuda y personas en situación de precariedad han aumentado en este último año.

Para inscribirse como voluntario, las personas interesadas pueden haverlo en la página web de la fundación, en la que se puede seleccionar la comunidad, localidad, establecimiento, turno y supermercado. También se puede realizar en el correo miguelanxosuarez@edu.xunta.es o en el teléfono móvil 645 831 939.

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