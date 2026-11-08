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Vilagarcía

Cáritas impulsa la formación en autoempleo entre las personas migrantes de la mano de UPTA

Redacción Vilagarcía
08/11/2026 21:18
Un curso de formación en Cáritas
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Cáritas Interparroquial de Arousa celebrará el próximo 17 de noviembre una nueva sesión informativa dirigida a personas migrantes interesadas en explorar el autoempleo como alternativa de inserción laboral. La actividad se desarrollará en colaboración con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a través del programa ‘Emprende. Intégrate’. La formación permitirá así a las participantes conocer los recursos de asesoramiento y acompañamiento que ofrece este programa para quienes desean iniciar una actividad por cuenta propia.

Durante la sesión se abordarán cuestiones relacionadas con los requisitos necesarios para emprender, la elaboración de un plan de empresa, las distintas fórmulas jurídicas existentes para la creación de un negocio y los trámites necesarios para su puesta en marcha. También se facilitará información sobre ayudas disponibles para pequeñas y medianas empresas, posibilidades de financiación y oportunidades formativas vinculadas al emprendimiento.

La actividad, que se desarrollará entre las 16 y las 17 horas en las instalaciones de Cáritas en Vilagarcía.

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