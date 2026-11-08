Año desigual para las lonjas: Carril y Vilanova se desploman y Cambados es ya la segunda en facturación

Imagen de archivo de una subasta en la lonja de Cambados, una de las pocas que mantuvo el tipo Gonzalo Salgado

El sector del mar de la Ría sigue sin remontar la caída de producción que le viene lastrando en los últimos ejercicios y buena muestra de ello es la facturación oficial de las rulas arousanas. En lo que va de año a duras penas superan los 20 millones de kilos, lo que se traduce en casi 62 millones de euros, registrando ya una caída del 2,95% con respecto al curso anterior. Y es que no ha sido un año nada fácil para un sector que ha sumado a la crisis del marisqueo de los últimos ejercicios, una alta mortandad de bivalvos en algunas zonas de producción por los temporales de enero y febrero, así como el alza del combustible y parones a inicio de 2026 por protestas contra la normativa europea.

El motivo de una merma en el nivel de ingresos está claro. Cuanto menos producto, menos dinero facturado. Y se vuelve a cumplir, ya que en lo que va de año se han descargado en las rulas arousanas 345 toneladas menos de producto. A ello hay que sumar también una caída pronunciada de los precios medios de la que se salvan pocas rulas. Sin embargo, la situación está siendo muy desigual entre las lonjas arousanas. Cambados, por ejemplo, está batiendo este año sus cifras históricas de producción. También Vilaxoán está en dulce, mientras que Vilanova, Carril u O Grove se ven muy afectadas.

Las caídas más pronunciadas

En cuanto a ingresos la peor parada es Cabo de Cruz, donde apenas se han sumado en 2026 94.028 euros (un 92,10% menos). Una cofradía con una alta dependencia del marisqueo, cuya crisis ha sacudido con fuerza y lleva en parón desde el primer trimestre. Cabe recordar que, por ello, se ha lanzado este mismo año una regeneración de 2.040.388 metros cuadrados que abarca en los bancos de Barraña, Arrecife das Marxas, Retorta, Ladeira do Chazo y la playa de Mañóns, con la siembra de 2,3 millones unidades de almejas.

Vilanova tampoco se queda atrás. En su caso, la facturación se desplomó un 83,29% en el último ejercicio, contalizando apenas 258.133 euros y 18 toneladas de producto. También en el pósito vilanovés hay un intenso trabajo por recuperar la productividad de sus bancos, a través de sendas regeneraciones impulsadas por la Cofradía con ayuda de Mar y del Concello.

Singular es el caso de Carril. De ser la segunda rula en facturación de la Ría, este año ha sufrido un importante revés. Así, sus ingresos se han reducido en cerca de la mitad, un 46,51%, hasta los 2.580.072 euros. Así, de la segunda pasa ya a la cuarta, con Aguiño muy cerca.

O Grove ocupa ahora la tercera posición en importancia, aunque tampoco se libra de una caída pronunciada de sus ingresos, un 31,18% menos, para registrar 2.783.167 euros. La cofradía meca, no obstante, afronta a partir de esta semana una campaña fundamental para sus ingresos y producción: la centolla, con la que confían en poder revertir la situación.

Impulso de ventas

En la otra cara de la moneda está Ribeira. Como cada año, y dada su importancia, la lonja sustenta más del 50% de la producción y de la facturación de toda ala Ría: 16.288.513,96 kilos y 40.326.160,51 euros (2 millones más que 2025).

Cambados, por su parte, se ha apuntalado como la segunda lonja por importancia en Arousa en este año. En su caso, la facturación se ha disparado en un 29,10%, hasta los 6.291.515 euros y más de un millón de kilos de producto (Portonovo la supera en esta faceta con 1,3 millones). De hecho, la rula de la villa del albariño aspira este año a romper su techo de facturación, situado en 8.366.094 euros en 2016, de continuar con buenas sensaciones la volandeira y poder extraer este año vieira.Pero si Cambados ha aumentado su facturación, Vilaxoán lo ha hecho incluso más, un 48,09%, en detrimento de la de Carril, hasta los 1,5 millones de euros.