Ravella subvencionó en 2026 la contratación de 22 vecinos en situación de desempleo

El edil de Promoción Económica, Álvaro Carou Gonzalo Salgado

La Concejalía de Promoción Económica ha publicado la última convocatoria de ayudas municipales a la contratación por cuenta ajena. Se trata de unas subvenciones creadas con el objetivo de incentivar el empleo y que en 2026 facilitó la incorporación en el mercado laboral de 22 personas desempleadas de Vilagarcía, que fueron incorporadas en 18 empresas del entorno. La cuantía ascendió a 60.000 euros.

Así pues, el máximo de la ayuda a recibir por cada trabajador era de 3.000 euros, suma que alcanzaron la mayor parte de las solicitudes (15 de 22). Las restantes ascendieron a 2.500 y 2.000 euros, y una recibió 1.000 euros, el importe menor de esta edición.

Con esta iniciativa desde el gobierno local se señala que se pretende reducir el paro, pero también crear “emprego digno” y reducir la temporalidad. Por ello, para poder optar a las ayudas, las contrataciones debían ser indefinidas, a jornada completa y tener una duración mínima de dos años.

Además, Ravella destaca que esta línea de subvenciones contó desde el primer momento con muy buena acogida de las empresas. El interés despertado este año, de hecho, hizo que seis solicitudes que cumplían las bases quedaran fuera de la convocatoria al agotado los 60.000 euros previstos. Por ello, la Concejalía de Promoción Económica, dirigida por Álvaro Carou, estudia aumentar los fondos en próximas convocatorias.