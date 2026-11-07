El alquiler medio sube casi el doble que los salarios desde 2022 en Vilagarcía

Bañistas en la playa de A Concha-Compostela, en Vilagarcía, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El precio medio del alquiler en Vilagarcía ha aumentado un 37,42% en los últimos cuatro años, según los datos aportados por el Instituto Galega de Vivenda e Solo (IGVS), casi el doble que el 19,79% que han aumentado la base media de cotización de los trabajadores del Régimen General que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE), durante ese mismo periodo.

Así pues, arrendar un piso en la capital arousana supone un desembolso medio de 597,5 euros, según los contratos realizados en el presente 2026. Cuatro años antes, sin embargo, costaba 434,9 euros. Una evolución del mercado que ha crecido de forma sostenida desde 2016, pero que lo hace con todavía más fuerza en los últimos años. De esta forma, los precios se dispararon un 8,7% de 2025 a 2026 y alcanzó un máximo del 11,46% entre 2023 y 2024.

Los salarios, sin embargo, han crecido de forma mucho más contenida, resultando en una pérdida adquisitiva de los vecinos de la ciudad. La base media de cotización se encuentra en Vilagarcía, según datos del IGE, en 2.060 euros, menos que la media gallega. Hace cuatro años, dicha cifra se encontraba en 1.719,6 euros. Sin embargo, si un colectivo es vulnerable al acceso a la vivienda son los jóvenes. Así, los menores de 29 años apenas cuentan con una cotización media de 1.496,2 euros, solo 200 euros más que en 2022. En su caso, el alquiler supone ya un 40% de su salario.

Resto de O Salnés

Una situación que confirma las distintas velocidades entre el crecimiento de los alquileres medios y los salarios que deben de soportar dicha alza en los precios. Aunque no solo es algo relativo a Vilagarcía, sino que es la norma a seguir en el resto de municipios de Arousa.

En el conjunto de la comarca de O Salnés, los alquileres se vieron incrementados en un 36,20%, mientras que los sueldos lo hicieron en un 19,44%. Un incremento en el precio de la vivienda que lo ha sufrido el que más Cambados, ya que fue el concello con un mayor incremento. Así, mientras que arrendar una vivienda en 2022 suponía un gasto de 387,2 euros, en 2026 cuesta 553, 42,82 puntos más.

El único municipio que registró un pequeño receso en el último año fue Sanxenxo, que sitúa ahora su alquiler medio en 568,9 euros. Sin embargo, un año antes, en 2025, se llegaron a contabilizar 126 contratos nuevos de arrendamiento, según los datos del IGVS, por una cuantía media de 612,2 euros, un 19,61% más que el año anterior. Así pues, el crecimiento sostenido desde 2022, incluso con el retroceso registrado en los precios en el último ejercicio, es de un alto 34,27%.

Más bajos en O Barbanza

Lo que dejan claro los datos es que la vivienda, de forma continuada en los últimos años, ha ido suponiendo cada vez una carga mayor para la economía de las personas. No solo en O Salnés. En O Barbanza, por ejemplo, los alquileres (aunque de forma levemente más comedida que en la franja sur de la Ría) se han disparado un 34,64%. De media, en 2022 se pagaban 358,8 euros por arrendar una vivienda, mientras que en 2026 son ya 483,1 euros, mucho menos que los 568,8 que cuesta en O Salnés.

Por municipios, el único que supera la barrera de los 500 euros es Boiro (516,4). Como el siguiente mercado barbanzano más caro está Ribeira (476,4), seguido por Rianxo (451,5) y A Pobra (424,2). De hecho, en el caso de Boiro, según los datos del IGVS, los contratos de arrendamiento nuevos se han encarecido en un 14,70%, la subida más pronunciada en el último ejercicio en los concellos de la comarca.

Con respecto a los salarios, en O Barbanza también aumentaron desde los 1.652,3 a los 1.996,2 euros, un 20,81% más que hace cuatro años. Una subida todavía lejos del 34,64% que lo hicieron los pisos en alquiler, pero mucho menor que la registrada en el margen sur de la Ría.