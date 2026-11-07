Castes marida la mejor música en directo con vinos singulares y propuestas gastronómicas

Público durante la cita musical en A Peixería Gonzalo Salgado

La intensidad de un festival y la calidez de una sala de conciertos. Esta es la receta que triunfó ayer en A Peixería, que acogió el último festival del año en la ciudad. Con un aforo limitado, Castes The Musical ha vuelto a conjugar música y vino en una jornada repleta de conciertos en directo con las voces de, entre otros, Luis Fercán, Monoulious DOP, Marilia Monzón o Os Carismáticos.

El artista compostelano fue la cabeza de cartel de un festival íntimo, en el que el vino gana también protagonismo sin olvidar la música. El cantautor presentó este año su nuevo disco, ‘Crezos en flor’, con el que continúa de gira y con el que se ha consolidado como una de las voces más personales del nuevo pop de autor en el país. En este disco, el músico explora los contrastes que atravesaron su mente durante el proceso de composición: desde el amor a la tristeza o la ansiedad.

La música, sin embargo, no fue la única protagonista de la jornada en A Peixería, sino que estuvo maridada con vinos singulares y propuestas culinarias creadas para la ocasión. Siempre con el objetivo de atraer a nuevo público a disfrutar del mundo vitícola.

La programación continuará el próximo fin de semana, de hecho, con la feria propiamente dicha. El sábado 14, la Praza de Abastos acogerá el anuncio de los ganadores de los Premios del Vino Gallego y de un nuevo miembro para el Paseo del Vino. Antes de eso, a las dos, se podrá disfrutar de The Musical Session Wine, en el Derby y Miúdo.

El domingo 15 será el broche final con la feria en la Praza da Verdura, donde participarán más de medio centenar de bodegas y en la que no faltará brindis institucional, zona gastro y sesión DJ.