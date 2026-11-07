Bayón reta a Tania García a un debate cara a cara sobre las cuentas pendientes del Gobierno con O Salnés

Juan Andrés Bayón es también concejal en la Corporación de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un debate cara a cara entre el candidato número cinco del PP al Congreso por Pontevedra y la número cuatro del PSOE, las principales caras visibles de los salinienses que irán en las listas en las elecciones generales del 29-N. Esta es la propuesta que el popular Juan Bayón ha trasladado públicamente a la socialista Tania García, con el objetivo de “tratar temas fundamentais para os vilagarciáns que non se tocaron en oito anos polo Goberno como a vivenda, a redución de impostos a clases medias e traballadoras ou os proxectos que levan anos esperando por vontade de levalos a cabo”.

García pregunta a Bayón si O Ramal entra ahora en su lista de reversión de terrenos portuarios Más información

Bayón sale así al pasado de las declaraciones de García sobre la reversión de terrenos portuarios, que a su juicio evidencian “unha confusión a propósito entre dous procedementos distintos”: la situación de terrenos integrados en el puerto, de interés general del Estado y la reversión de terrenos portuarios. Sobre estos segundos, recalcó que la Xunta ya concluyó con su trámite para ceder a concellos como Vilagarcía, Cambados o Vilanova importantes terrenos, que ahora están bloqueados desde el Gobierno.

“A Xunta fixo a súa parte. Agora corresponde ao Goberno de España decidir sobre a aceptación desas reversións e, posteriormente, sobre a posible cesión dos terreos aos concellos”, recordó. No es la única cuenta pendiente, Bayón señaló así el proyecto de humanización de la N-640 (con una inversión de 5,7 millones) y que tres años y medio después de su anuncio en precampaña sigue sin materializarse.