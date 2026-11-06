Ravella actuará en Jaureguizar para frenar su deterioro tras la visita de los técnicos municipales

Imagen de la Casa Jaureguizar

Técnicos municipales visitaron la Casa Jaureguizar para evaluar qué acciones inmediatas hay que realizar en el inmueble para frenar – al menos por el momento– su deterioro. Así lo confirmó la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, que denuncia los atrancos que Patrimonio de la Xunta le está poniendo a Ravella para sacar adelante el proyecto ideado para la que – en su día– fue propiedad de Marcial Dorado.

Así pues, serán los técnicos del Concello los que determinarán qué acciones se pueden hacer en el inmueble para evitar que existan riesgos de derrumbe. Lo harán mediante un informe cuyo contenido todavía no se ha hecho público. Cabe recordar que es un edificio que está ubicado en la calle Doutor Tourón, en pleno centro, y que es muy transitada tanto por vehículos como por peatones.

Lo cierto es que desde que el Concello adquirió al Plan Nacional sobre Drogas la vivienda embargada a Dorado la situación del inmueble ha ido a peor. Ya en aquel entonces – en el año 2019– en la visita que políticos y medios de comunicación hicieron al interior pudieron constatarse problemáticas en la estructura y también en tejado y paredes. Desde aquel entonces nada se ha hecho en la casa, por lo que el paso de los años no ha hecho más que empeorar su estado.

Desavenencias

Lo que parece claro es que el conflicto que enfrenta a Ravella con Patrimonio de la Xunta respecto de este edificio se dirimirá en los juzgados. Todo salvo sorpresa de última hora y que la administración autonómica acepte una última propuesta de Ravella. Algo difícil, dado que los criterios técnicos de unos y de otros difieren, y mucho.

En todo caso actuar – aunque sea mediante un lavado de cara– en el edificio de Doutor Tourón parece obligado. El tejado está prácticamente caído, las paredes exteriores tienen importantes grietas y la estabilidad de la estructura no parece de lo más firme.

Desde Patrimonio siempre han mantenido su postura de que se trata de un edificio catalogado que hay que conservar en la medida de lo posible, un nivel de catalogación que no comparte Ravella. Y de ahí las diferencias que, a día de hoy, parecen insalvables. Llevar el asunto a los juzgados implicará dilatar al menos unos años más la rehabilitación de este edificio y también el proyecto que la administración municipal capitaneada por Alberto Varela tiene para él.

Cabe recordar que su intención es construir en esa parcela un centro social para personas mayores que sirva como lugar de encuentro. Una fórmula que en su día existía en la antigua Casa do Mar y que es la que se estila en O Ramal. Sería en pleno centro y perfectamente comunicada.

Para ello el gobierno municipal ya había conseguido los fondos necesarios, pero dado que no los ha podido invertir – al carecer del permiso de Patrimonio– ha tenido que ir devolviendo las anualidades perdidas. Si todo sigue así lo más probable es que no pueda optar finalmente a los fondos concedidos en su día por el Instituto Galego de Vivenda e Solo para hacer realidad su idea inicial. Mientras tanto el edificio no hace más que agonizar.

El Concello compró la Casa Jaureguizar por unos 170.000 euros, pero hacen falta muchos más para que tanto la parcela como el propio edificio sirvan para el citado centro social. El préstamo concedido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo – a unos intereses de un 0%– ascendía en su día a más de 800.000 euros.

Cabe recordar que la que fue en su día propiedad del isleño Marcial Dorado no es el único inmueble confiscado a narcotraficantes en el que el Concello puso su mirada. También la tiene en el parking subterráneo de Praza de España – ubicado justo al lado de la iglesia parroquial– y que de momento no ha salido a subasta. En principio son las administraciones locales las que tienen prioridad a la hora de acceder a los inmuebles para, en caso de hacerlo, poder destinarlos a uso ciudadano. El parking subterráneo permitiría habilitar una importante bolsa de estacionamiento como ocurre ahora con el modelo de Xoán XXIII. Para ello, en todo caso, también hay que seguir esperando un poco más.