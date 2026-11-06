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Vilagarcía

Profesionales del Hospital do Salnés abordan en el Congreso la importancia de la digitalización en la detección precoz del VIH

Estuvieron presentes el coordinador de Urgencias, Vázquez Lima, y la directora de Enfermería, Concepción Abellás

Olalla Bouza
06/11/2026 16:01
Jornadas sanitarias en el Hospital
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Profesionales del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés participaron en la jornada ‘Impacto de las ayudas electrónicas a la toma de decisiones en Urgencias: una realidad en el diagnóstico del VIH’, un encuentro que se celebró en el Congreso de los Diputados y reunió a expertos de todo el estado.

La jornada estaba dirigida a analizar el papel de los sistemas de información y la digitalización sanitaria en la mejora de la detección precoz de esta infección. La apertura del foro contó con la intervenciones del coordinador de Urxencias del Hospital y presidente de Semes, Manuel Vázquez Lima; y de la directora de Enfermaría del área, Concepción Abellás, que también es coordinadora del proyecto ‘Deja Tu Huella-Semes’. En la bienvenida, participó también la responsable de la Unidad de Vigilancia del VIH, ITS y hepatitis del Instituto Nacional de Salud Carlos III, Asunción Díaz.

Durante la mesa redonda, moderada por Juan González del Castillo, profesionales y responsables de Salud Pública y Sistemas de Información de diversas comunidades autónomas abordaron las oportunidades que ofrecen los servicios de urgencias como entorno estratégico para el diagnóstico precoz del VIH. En el foro se analizaron estrategias digitalizadas para superar los obstáculos en la solicitud de serologías, así como experiencias de implementación de ayudas electrónicas en la historia clínica. El área sanitaria destaca que refuerza su compromiso con la innovación en la asistencia y la consolidación de protocolos que favorezca la detección precoz de enfermedades transmisibles.

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