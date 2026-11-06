O BNG eríxese como opción fronte ao “bipartidismo” e critica o gasto militar estatal
A candidata ao Congreso pola provincia de Pontevedra, Carme da Silva, visitou Vilagarcía acompañada por cargos da formación
A candidata do BNG ao Congreso dos Deputados, Carme da Silva, defendou a proposta nacionalista coma a opción fronte ao bipartidismo, lanzando duras críticas tanto ao PP como ao PSOE. Sobre os primeiros, recordou que as súas políticas “son ben coñecidas” en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo foi presidente, e incidiu nas mensaxes de “barullo e insultos de Madrid” que, di, teñen como obxectivo xenerar “desafectación da política” entre a poboación. “Tapan o que deciden e o que defenden a base de insultos”, dixo da Silva, que asegurou que a cita do 29-N é “clave para Galicia e para O Salnés”. A líder nacionalista non ten dúbida de que os sacrificios que pediu o candidato do PP á presidencia son “para a xente que está angustiada pedindo unha cita médica”.
Pero tamén tivo críticas para o “goberno máis progresista da historia”, en referencia á coalición PSOE-Sumar, ao que acusou de gastar en tres meses doce mil millóns de euros en armamento cos que, dixo, arranxaríanse boa parte das necesidades da comarca do Salnés.
Recordou, así, a situación das mariscadoras, que “teñen que ir a facer tarefas de limpeza aínda que non están cobrando” e asegurou que si pasara algo así en Madrid estaría “todos os días nos medios estatais”.