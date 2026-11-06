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Vilagarcía

La mayoría del PP aprueba de forma inicial el presupuesto más alto de la historia de la Diputación para 2027

Un total de 80 millones de euros son para los concellos, de ellos 50 corresponden al Plan +Provincia

Fátima Frieiro
06/11/2026 20:05
El presidente de la Diputación, Luis López, en la presentación de las cuentas para el año 2027
El presidente de la Diputación, Luis López, en la presentación de las cuentas para el año 2027
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
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La mayoría del PP en la Diputación de Pontevedra ha permitido la aprobación inicial del presupuesto provincial para el año 2027, el más elevado de la historia de la entidad. Las cuentas ascienden a 261,8 millones y se incrementan un 8% más los fondos destinados a los concellos que ellos – a través de diferentes planes– emplearán en las acciones que ellos consideren. Las cifras – tal y como explicó el presidente, Luis López–avalan una situación económica solvente, dado que la administración provincial tiene una deuda cero.

Lo que se destinará a las localidades serán 80 millones de euros, de los cuales 50 millones corresponden al Plan +Provincia que, desde su puesta en marcha, posibilitó cientos de contrataciones.

El presupuesto provincial, que se aprobará definitivamente después del período de exposición pública y entrará en vigor el día 1 de enero, no ha estado exento de críticas. Desde el grupo socialista apuntaron que las cuentas “evidencian catro anos de incapacidade de xestión do PP que, malia dispoñer de máis de 261 millóns de euros, non foron capaces de impulsar ningún proxecto transformador para a provincia”.

Las críticas también llegaron en las filas nacionalistas, que acusaron al ejecutivo de eliminar planes estratégicos durante estos cuatro años y de no ejecutar grandes obras, además de “discriminar a Vigo e Pontevedra”.

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