El Concello de Vilagarcía y la Mesa das Verbas animan a participar en el certamen de poesía Xaquina Trillo

Presentación del premio Gonzalo Salgado

El colectivo Mesa das Verbas, la Concellería de Cultura de Vilagarcía y el Centro Comercial Arousa animan a participar en el VI Concurso de Poesía en Lingua Galega Xaquina Trillo. El certamen concederá tres premios, entre los que se repartirán 800 euros en metálico y 275 en vales compra. La participación está abierta a cualquier persona a partir de los 15 años de edad (cumplidos este 2026). Los trabajos deben reunir los requisitos recogidos en las bases, disponibles en la web de la asociación, y se pueden presentar hasta el 30 de noviembre.

El objetivo de este concurso, además de dar a conocer la obra de Xaquina Trillo, las entidades promotoras buscan fomentar la creatividad y la poesía en lengua gallega entre la ciudadanía. Aunque nació como un certamen dirigido al público juvenil, hace ya tres años que se abrió a la población adulta. A la edición del año pasado concurrieron casi un centenar de obras, lo que demuestra la buena acogida.

Requisitos

Además de ser inéditos, originales y escritos en gallego, para poder concursar, los trabajos no deben exceder los 60 versos. Además, se eliminarán aquellos que ya fueran premiados anteriormente en otro certamen. Deberán presentarse a modo de plica para garantizar su anonimato durante la frase de evaluación del jurado, según el procedimiento que se indica en las bases.

El primer premio consiste en 375 euros en metálico y un vale para compras en los establecimientos del Centro Comercial Arousa por un importe de 150 euros. El segundo, es un bono de 75 y 250 euros y el tercero, 175 euros y un vale de 50. Axemás, los tres galardonados recibirán un regalo y un diploma. Los poemarios ganadores se publicarán en el blog de Mesa das Verbas, en un número especial del boletín Medulio y en la revista poética Anaco, editada por el Concello. La entrega se hará en un acto público, que se celebrará el 15 de enero en el Salón García.