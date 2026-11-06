El alumnado de Forme mejora el último tramo del mirador de Xiabre

Vistas panorámicas del mirador de Xiabre Gonzalo Salgado

El alumnado del taller de empleo Forme lleva a cabo trabajos de mejora de accesibilidad y seguridad en el último tramo del mirador de la Cruz de Xiabre. Los trabajos consisten en habilitar una escalera que facilita la subida de las personas al montículo de rocas sobre el que se asienta la plataforma circular del observatorio a la Ría de Arousa y a las comarcas de O Salnés, Caldas y Ulla-Umia. Es una actuación blanda y respetuosa con el entorno natural.

Tras la adecuación del trayecto que lleva a la cruz desde la carretera de Xiabre mediante la creación de una escalera lateral de tierra compactada, quedaba pendiente de resolver la accesibilidad al último tramo, lo de la subida a la plataforma, que se realizaba a través de las rocas de distintos tamaños y formas que componen un montículo natural. Para salvar este obstáculo aportando comodidad y, sobre todo, evitar caídas, el alumnado del módulo de albañilería está acomodando a las piedras disgregadas para llenar los espacios entre piedras y habilitar una serie de escalones estables y continuos. A modo de mortero, para unir y compactar se utiliza tierra. Desde Ravella destacan que se trata de una intervención “totalmente respectuosa co medio e que se integra á perfección no entorno natural”.

Actuación en A Tripeira

Según estas premisas, el alumnado del módulo de carpintería se encargará de confeccionar y disponer barandillas de seguridad a ambos lados de las escaleras. Lo hacen mediante la colocación de postes de madera unidos con cuerda a la que las personas se podrán agarrar para acceder de forma más segura.

Estos trabajos forman parte de la fase práctica de la formación que están recibiendo las personas que participan en el taller Forme. En la lista de obras públicas y de interés social a realizar en este programa se encuentran varias intervenciones en el parque de O Castriño, en la playa de Bamio y en el cementerio municipal de Rubiáns, así como elementos para la decoración de Navidad.

Además, el alumnado trabaja también en el diseño y fabricación de un elemento para conectar el nuevo puente del regato de A Tripeira (en A Concha). El objetivo es salvar el desnivel entre este punto, el Paseo y el arenal, para facilitar la movilidad