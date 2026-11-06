CCOO y UGT llaman a acudir a la huelga por "un país de dereitos"

Presentación de la movilización por el 11-N Gonzalo Salgado

CCOO y UGT presentaron su campaña de movilización para la huelga del próximo 11 de noviembre, que incluye una manifestación que saldrá a las 12:30 horas de la Praza de Ravella para acabar en el mismo lugar y con un objetivo muy claro, servir de "resposta clara e contundente contra a avaricia inmobiliaria que especula cos principais dereitos da cidadanía", señaló Juan Bao, secretario de CCOO en Arousa.

Aunque no solo la vivienda, sino también la subida de los salarios (en un momento en el que está sobre la mesa un nuevo incremento del SMI), así como "mellorar a saúde das persoas traballadoras e que as pensións non se toquen". El secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal Trillo, incidió en que "cun salario medionos tempos actuales é imposible poder acceder" a una vivienda digna, así como que una familia tiene que invertir el 30% de su salario para llevar una vida normal.

Presente en la presentación de la convocatoria también estaba la portavoz del grupo de gobierno socialista, Tania García, que puso en el foco la importancia de una "folga absolutamente xusta" y en un "momento político no que é importante decidir se vamos ter un país de dereitas ou un país de dereitos", por lo que hizo una llamada a la movilización. También Néstor Sieira, portavoz de la Plataforma pola Vivenda en Arousa, cuyo objetivo es "poñer no centro o difícil que nestes anos se convertiu o acceso á unha vivenda digna, tanto por parte do aluguer como da compra". Dos vías que son actualmente "inacccesibles" para las familias trabajadoras, por lo que desde el colectivo denuncian "o rentismo" como una forma de extracción salarial.

Bao, por su parte, incidió en la lucha de las mujeres desde principios del siglo XX contra "os absusos dos propietarios" y durante los últimos años del franquismo en España, "nos que desempeñaron un papel fundamental na organización veciñal e na defensa dunhas condicións de vivenda digna".