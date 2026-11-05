Vilagarcía enciende su Navidad el día 28 con más adornos que nunca

Los operarios de la empresa encargada de la iluminación llevan semanas instalando los adornos en el centro y en la periferia Gonzalo Salgado

Vilagarcía apuesta este año por novedades en su decoración de Navidad, que ya se está colocando en las calles y que se inaugurará de forma oficial el próximo 28 de noviembre. Así pues, se cambiará el elemento decorativo principal de las plazas Rafael Pazos, en Vilaxoán, y en la de A Liberdade, en Carril. En vez de árboles de luces se colocarán bolas transitables de seis metros de diámetro. A mayores, el nuevo parque de O Ramal contará con un árbol, un cono con estrella de 14 metros de altura.

Otra de las novedades es que se duplica el número de adornos a colocar en las farolas de toda la avenida Rodrigo de Mendoza y del tramo de Doutor Tourón comprendido entre la glorieta de la Marina Española y el cruce con la calle Fontecarmoa. En lugar de poner elementos en farolas alternativas se hará en todas para crear más ambiente en estas concurridas travesías.

Por su parte, la estrella aérea de la Praza de Galicia tendrá mayores dimensiones, mientras que la Alameda y los jardines de Ravella ganarán luminosidad con la colocación de árboles tridimensionales. Las mejoras se suman a los más de 300 adornos eléctricos que ya estaban previstos en el contrato sumando arcos, guirnaldas, colgantes, adornos de fachadas de edificios públicos, bolas, tiras de led y figuras tridimensionales.

Con todo esto se creará el ambiente festivo típico de estas celebraciones en las calles del centro de la ciudad, así como en Carril y Vilaxoán. También habrá decoración en barrios populosos como son el de Os Duráns y el de O Piñeiriño, así como en los dentros socioculturales de las parroquias y en las principales avenidas de entrada y salida. La instalación – que corre a cargo de la empresa Iluminaciones Santiaguesas– empezó hace ya unas semanas, con tiempo suficiente para que todo este listo para el último sábado de mes.

El encendido oficial será – como marca la tradición– en la Praza de Galicia con el gran árbol luminoso de 20 metros de altura. La ambientación se completarán en zonas aledañas con los denominados jardines efímeros – que realiza el Concello– y que se colocarán en puntos estratégicos de la ciudad.

Cabe recordar que en la calle Clara Campoamor se volverá a ubicar la Aldea de Nadal y habrá más programación que desde el gobierno municipal tienen intención de presentar en fechas próximas, dado que todavía se está cerrando.