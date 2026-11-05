Ravella requiere a una empresa de A Rosaleda datos sobre su actividad

Imagen de la zona Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía da un plazo de quince días (a partir del 2 de noviembre) a una empresa de transportes situada en la Rúa Rosaleda para que regularice su situación, procediendo a la comunicación de la apertura de una nave que lleva cuatro décadas en funcionamiento pero que tenía la dirección en la Avenida de Cambados. Eso sí, en un informe de la Secretaría municipal, se especifica que en dicha comunicación previa debe constar una “mínima documentación ténica e gráfica que reflicta a realidade das instalacións, así como da actividade que se está a exercer”.

La resolución llega tras una serie de quejas vecinales, que denuncian el peligro de los camiones maniobrando en zonas estrechas entre dos edificios, al lado de un parque infantil y de un instituto, pero también los ruidos y otras molestias. En cuanto al tráfico rodado, la resolución indica que se dará traslado al departamento de la Policía Local, para que realice las comprobaciones.

Sin embargo, los afectados también se sienten molestos porque no se contesta a sus escritos y porque, desde la primera resolución solo se tuvo en cuenta una de sus tres alegaciones.

Medidas de seguridad

Fue a comienzos de 2026 cuando la comunidad requirió al Concello- después de tiempo denunciando las molestias y los riesgos para los jóvenes y para las personas con visión reducida (es el caso de una vecina)-, conocer qué autorización amparaba la apertura de un nuevo almacén, abierto en 2018. “No constaba título habilitante para la actividad desarrollada en la Rúa 1 Rosaleda 18, ni en las naves primitivas ni en la recientemente construida”, señalan los vecinos en un comunicado, en el que se preguntan “quién comprobó durante ese periodo que la actividad real, las instalaciones, las vías de evacuación y las restantes medidas de seguridad se correspondían con lo autorizado”. En la resolución del Concello se indica que esta nave de nueva ejecución ya solo está pendiente de la verificación de las instalaciones de seguridad.

Inciden en que “nos obligaron a defendernos a oscuras”, ya que no les dieron copia del documento, aunque sí permitieron consultarlo. También recurrieron a la Valedora y a la Comisión de Transparencia gallega.